Amerika potvrdila smrt Bajre Ikanovića i uklonila ga sa OFAK-ove liste

Slaviša Đurković
28.05.2026 23:14

Америка потврдила смрт Бајре Икановића и уклонила га са ОФАК-ове листе
Kancelarija za kontrolu strane imovine (OFAK) uklonila je sa liste sankcionisanih teroristu iz BiH Bajru Ikanovića koji je navodno poginuo u Iraku 2016. godine. Međutim, zbog nejasnih okolnosti smrti, Ikanović je do dan danas ostao "posebno označeni globalni terorista", što je jedna od najtežih američkih sankcija.

Prije 10 godina u medijima je objavljena informacija za koju je izvor bila agencija SIPA da je Ikanović poginuo u Iraku. Međutim, informacije o njegovoj smrti nikada nisu zvanično i potpuno utvrđene.

Čak je u pojedinim dokumentima navođeno da "njegova sudbina ostaje nepoznata".

SAD su vjerovatno dobile potvrdu da je Ikanović poginuo 2016. godine, a uklanjanjem sa liste sankcionisanih su i potvrdili njegovu smrt.

Razlog zbog kojih je 11 godina bio na crnoj listi može biti sljedeće: SAD nisu dobile dovoljno pouzdan dokaz o smrti ili sankcija jednostavno nikada administrativno nije očišćena.

Svjetski mediji koji su pratili rat Islamske države navodili su da je Ikanović poginuo u Siriji. Današnja Sirija je daleko više otvorenija za komunikaciju sa Amerikancima, a čak su i aktuelnom predsjedniku Ahmedu el Šari uklonjene sankcija. Upravo iz Sirije mogla je doći potvrda o smrti Ikanovića.

Bajro Ikanović, jedan od najradikalnijih i najtraženijih državljana BiH pridružio se terorističkoj organizaciji Islamska država 2013. godine.

Nakon Nusreta Imamovića, važio je za najopasnijeg teroristu iz BiH koji se bori na stranim ratištima. U Siriji i Iraku važio je za komandanta bosanskog odreda koji je brojao oko 300 članova.

Tužilaštvu BiH je 10. juna 2014. godine podnesen Izvještaj zbog sumnje da je počinio krivično organizovanje i pripadanje terorističkoj grupi.

