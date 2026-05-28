Šta će biti sa OHR-om u BiH?

Međunarodni nadzor nad BiH postao je zastarjelo rješenje koje više ne doprinosi stabilnosti, stav je bivših visokih predstavnika Karla Bilta i Volfanga Petriča, koji pozivaju na zatvaranje OHR-a. Zvuči ovo optimistično i ohrabrujuće, ali samo ako se izuzme činjenica da pozivaju Evropsku uniju na novi pristup prema BiH.

„BiH više ne treba međunarodnu upravu. Povlačenje Kristijana Šmita pruža priliku za temeljno preusmjeravanje. Na osnovu temeljne analize tridesetogodišnjeg procesa izgradnje države, Evropi je potreban strateški novi početak u BiH koji se mora zasnivati na dva međusobno povezana elementa: s jedne strane na korekciji disfunkcionalnog sistema vlasti, a sa druge strane na okončanju međunarodnog posebnog nadzora. To ne znači radikalnu reviziju dejtonskog sistema, nego realno prilagođavanje“, poručili su bivši visoki predstavnici u BiH Volfagan Petrič i Karl Bilt.

Iza ovoga se krije opasna teza, kojoj Bilt i Petrič sugerišu Evropskoj uniji da kroz proces pristupanja treba da završi poslove na unitarizaciji BiH, stav je Milorada Dodika. Kako kaže, Republika Srpska nikada neće pristati na podvale propalih političara, a smatra i da mandat visokog predstavnika treba da bude ograničen na dvije godine, nakon čega bi jedino rješenje bilo zatvaranje OHR-a.

„Da to bude neka vrsta dolaska novog čovjeka sa ograničenim vremenskim trajanjem godinu da, najviše dvije, ali kada te dvije godine isteknu, da je istekla i funkcija visokog predstavnika. Mi smo ovdje rekli da smo protiv bilo kakvog izmještanja. To je još jedna podvala“, kazao je Milorad Dodik lider SNSD-a.

Svaka opcija koja podrazumijeva ostanak OHR-a je neprihvatljiva, a posebno je neprihvatljivo da o tome sude, kako ih je Danijel Simić nazvao zločinci protiv mira i demokratije.

„OHR sam po sebi tiranska institucija i dokaz nedemokratije i besmislenosti izbora u ovoj zemlji. Ne samo da donose izborne zakone i zakone po kojima neposluh njima lično znači zatvor ili zakone o verbalnom deliktu, dakle da nemamo slobodu govora, nego je OHR institucija koja ne može da nas svrsta u red suverenih zemalja“, rekao je Danijel Simić analitičar.

Dileme nema ni za SDS – OHR treba odmah zatvoriti.

„Isto sam tako ubjeđen da gašenjem te kancelarije bio bio boljitak i za naše komšije, naše Bošnjake. Kada se jednom riješimo tih tutora, biće nam svima bolje u ovoj regiji“, rekao je Veselin Vujović, poslanik SDS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske

Bošnjaci, međutim, tako ne misle. Zagovaraju što hitnije imenovanje novog visokog predstavnika, a BiH bez prisustva OHR-a ne mogu ni zamisliti.

„Ja mislim da je važno da će ostati na snazi sve odluke koje su visoki predstavnici do sada donijeli i da ostaje OHR“, rekao je Jasmin Imamović, poslanik SDA u Predstavničkom domu PS BiH

Dok god postoji postoji diktator čija misao je jača od Ustava i zakona, BiH ne može biti suverena država i zato je krajnje vrijeme za zatvaranje Kancelarije visokog predstavnika, jasni su u za Hrvatskoj republikanskoj stranci. Slaven Raguž skeptičan je i po pitanju održavanja sjednice PIK-a, zakazane za iduću sedmicu. Uvjeren je da se radi na tome da Kristijan Šmit u BiH ostane do izbora.

„Po zadnjim informacijama koje ja imam, neće se dogoditi imenovanje, pogotovo te osobe Landi, iz razloga što nema podršku predstavnika EU i Velike Britanije i da je tu došlo do određenih neslaganja između SAD-a i EU, tako da, po zadnjim informacijama, nisu službene, sjednica Vijeća za provedbu mira će se odgoditi“, rekao je Slaven Raguž, predsjednik Hrvatske republikanske stranke.

ATV-u je iz OHR-a prije nekoliko dana potvrđeno da će sjednica Savjeta za provođenje mira biti održana 3.i 4. juna, ali dnevni red nismo dobili. Imenima novih visokih predstavnika i dalje se licitara. Pojavilo se i novo, u federalnim medijima – riječ je o Vilijamu Rugeru iz Amerike.