Nepravda nad srpskim žrtvama dokazana oslobađajućom presudom u Sarajevu

Oslobađajuća presuda Ramizu Durakoviću koja je danas potvrđena od Apelacionog vijeća suda BiH, je sramna, istakao je je v.d direktora Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih. Još jedna nepravda počinjena nad srpskim žrtvama i cijelim srpskim narodom.

„Ovo je jedno izrugivanje uopšte i pravdi i pravičnosti, ako uopšte u BiH nešto takvo i postoji, nakon ovakvih skandaloznih presuda. Tvrditi da komandant brigade koji se nalazio na čelu brigade, čiji su pripadnici počinili ove zločine nije imao nikakva saznanja, niti postoji bilo kakva insinuacija da je on mogao imati saznanje je u najmanju ruku i vrijeđanje zdravog razuma“, kazao je Viktor Nuždić, v.d. direktora Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih.

Da ovo nije ni prvi ni posljednji slučaj kada je riječ o komandnom kadru Armije FBiH i o pojedinim političarima, pokazuje i činjenica da su mnogi oslobođeni ili pomilovani od strane sudova u Federaciji. S druge strane, više od 200 osoba srpske nacionalnosti i dalje čeka okončanje sudskih procesa, uz znatno veći broj osuđujućih presuda. Upravo zbog toga, pravičnost je upitna.

„Tračak nade je bio da ovaj nakaradni pravni sistem BiH posebno što se tiče tužilaštva i suda BiH, da će jednom krenuti u nekom dobrom pravcu u smislu nepristrasnosti i objektivnosti, u smislu procesuiranja i Hrvata i muslimana koji su počinili zločine nad srpskim narodom. Ali evo kažem ovaj slučaj još jednom pokazuje da pravde za Srbe nema da za srpske žrtve nema pravde I oni procesi koji započnu budu okončani na ovakav način“, rekao je Radan Ostojić, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske

Drastičan nesrazmjer u broju osuđujućih presuda, i politička umješanost suda, pokazuje dvostruke aršine, dok za zločine nad srpskim narodom procesa gotovo nema ili završavaju na ovakav način.

„Jednostavno poniženje, maksimalno poniženje i taj sud radi da se jedni od drugih što više udaljimo da ova država potpuno prestane da postoji i da na taj sud niko više ne treba ni da se odaziva, mora se naći neki način da se iz te mreže iz te klopke koju nam pravi taj sud izađe, da ljudi jednostavno mogu da žive. Nevjerovatno, sramota, jednostavno nije normalno da za ubistva odgovara tj bude potpuno oslobođen i da nema dovoljno dokaza to je bahatost bezobrazluk i politika“, rekla je Božica Živković Rajilić, predsjednik Udruženja žena žrtava rata Republike Srpske.

„U tom obrazloženju piše da je nesporno da je počinjen zločin, da je nesporno da je komandovao akcijom, ali da nije znao i da nije bio odgovoran za zločine. E sad ću vam ja uporediti kada se izriču presude Srbima, a kada se oslobađaju Bošnjaci. On je učestvovao u akciji i navodno nije znao i sud obrazlaže to zašto ga je oslobodio, a recimo Radovan Karadžić koji fizički nije bio na tom prostoru ili Milošević su presuđeni za navodne ratne zločine“, rekao je Branimir Kojić, predsjednik Organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Srebrenice.

Predsjednik Organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Srebrenice Branimir Kojić ocijenio je da je BiH doživjela definitivan kraj današnjom oslobađajućom presudom.