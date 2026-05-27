U Sarajevu priželjkuju ostanak OHR-a, iz Srpske pozivaju na jedinstvo na nivou BiH

Iz Sarajeva ništa novo. Zaštita ustavnog poretka BiH, mada bez preciziranja od koga i od čega, te evroatlantski put BiH – ono je čime se bave bošnjački političari, kada im nedostaje tema.

Sada su sve to stavili i na papir. Predstavnici stranaka koje imaju poslanike u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH potpisale su memorandum o saradnji, u kojem se bave Ustavnim sudom BiH, takozvanom državnom imovinom i evrospkim putem BiH. Priznaju, ipak, da to ne mogu sami, pa priželjkuju što duži ostanak OHR-a.

„Smatramo da novi visoki predstavnik treba biti što prije imenovan. Podržavamo d ato uradi PIK i da visoki predstavnik ostane prisutan u BiH sa njegovim punim bonskim ovlaštenjim“, rekao je Denis Zvizdić, zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma PS BiH

Među bošnjačkim političarima, uglavnom nema podjela u stavovima prema Republici Srpskoj, ali i organizaciji BiH. Zato će i političari iz Srpske, ma kojoj opciji pripadali morati da se ujedine, stav je iz SNSD-a.

„Republika Srpska će u budućnosti moarti imati jedinstven glas po pitanju ključnih političkih tema, a to je opstanak Dejtonskog mirovnog sporazuma, imovina i sve ono na šta atakuju bošnjačke partije, kako bi oslabile političku poziicju Republike Srpske“, rekao je Miroslav Vujičić, poslanik SNSD-a u Predstavničkom domu PS BiH.

U Sarajevu moraju prihvatiti realnost, a to je, između ostalog i Republika Srpska, poručuju i iz opozicije. BiH ima buudćnost samo ako se poštuje Dejtonski mirovni sporazum, jasan je Branislav Borenović.

„Oni moraju prihvatiti realnost koja je jasna, BiH je sastavljena od dva entiteta i tri konstitutivna naroda i moraju se poštovati određena pravila koja su postavljena Dejtonskim mirovnim sporazumom“, Branislav Borenović, poslanik Kluba PDP-SDS-Lista za pravdu i red u PD PS BiH.

„Mi smatramo dva pitanja ključnim u BiH, oko kojih nemamo razumijevanje od strane stranaka iz FBiH. To su pitanje stranih sudija i pitanje OHR-a, ali da li treba razgovarati sa njima – treba, pa da im kažem:“Ljudi, nije vam zemlja, ta u koju se kunete, suverena“, kazala je Jelena Trivić, predsjednik Narodnog fronta.

Nama je prioritet Republika Srpska, nemamo ništa protiv BiH i mogu da potpisuju šta hoće, ali BiH nema bez Srpske, kaže Željka Cvijanović.

„Isto tako znamo da stabilnosti nema, ukoliko svi ne budu željeli da doprinesu stabilnosti. Znamo da nema unutrašnjeg dijaloga, ako se ne obračunamo sa ovim pošastima iz prošlosti, koje su bile remetilački faktor. Dakle, ko je šta potpisivao, manje je važno. Važno je da znamo šta je naš politički cilj, a to je Republika Srpsk“, navodi Željka Cvijanović, potpredsjednik SNSD-a.

Dok iz Republike Srpske pozivaju na unutrašnji dijalog, iz Federacije uporno pozivaju strani intervencionizam. Dogovoru političara na nivou BiH se ne možemo nadati, ali nacionalno srpsko jedinstvo je svakako ono čemu Srpska treba težiti.