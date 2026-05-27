Karan: Potreba za dijalogom i saradnjom nikad nije bila važnija

Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan rekao je na prijemu u Banjaluci, uoči sutrašnjeg prvog Evropskog samita o ekonomiji i bezbjednosti, da danas u vremenu složenih geopolitičkih odnosa, novih bezbjednosnih izazova i značajnih promjena u globalnom ekonomskim tokovima, potreba za dijalogom i saradnjom nikad nije bila važnija.

Karan je istakao da je posebna čast što upravo Republika Srpska ima priliku da bude mjesto održavanja prvog Evropskog samita o ekonomiji i bezbjednosti.

"Zato izražamo našu veliku zahvalnost organizaciji Gold Instituta za međunarodnu strategiju", dodao je Karan.

On je naveo da samit okuplja predstavnike političkog, ekonomskog, bezbjednosnog i akademskog sektora, ali i veliki broj uglednih ličnosti koji svojim radom i iskustvom učestvuju u kreiranju važnih procesa na međunarodnoj sceni.

"Zato želimo posebno da zahvalimo predsjedniku Miloradu Dodiku, srpskom članu Predsjedništa BiH Željki Cvijanović i direktoru Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ani Trišić-Babić. Oni su kontinirano radili na jačanju međunarodnih kontakata, ostvaranju novih prostora za saradnju i pozicioniranju Republike Srpske kao pouzdanog partnera i mjesta za dijalog", rekao je Karan.

On je poželio učesnicima skupa uspješan rad i ugodan boravak u Republici Srpskoj.

Prijemu su prisustvovali srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević i predsjednik Gold instituta za međunarodnu saradnju Eli Gold.

Na samitu se očekuje više od 100 učesnika iz više od 20 zemalja, a riječ je o istaknutim pojedincima iz svijeta biznisa, bezbjednosti, diplomatije i politike, prenosi Srna

U okviru samita biće održane panel-diskusije o temama "Razvoj evropske i transatlantske bezbjednosne arhitekture i njene implikacije za Balkan", te "Ekonomska otpornost, regionalna integracija i investicione mogućnosti u balkanskim ekonomijama", objavljeno je na sajtu Gold instituta.

Osim toga, teme panel-diskusija su "Hibridne prijetnje, informacione operacije i borba za uticaj u jugoistočnoj Evropi", "Energija, infrastruktura i povezanost kao alati i saradnje i prisile", te "Uloga demokratskih institucija, upravljanja i vladavine prava u podršci bezbjednosti i rasta".

Ovom prilikom biće zvanično otvorena i prva kancelarija Gold instituta za Evropu, sa sjedištem u Banjaluci o čemu će javnost biti naknadno obaviještena, naveli su iz ovog instituta.

Prijem povodom sutrašnjenjg samita održan je u hotelu "Terme" u Banjaluci.