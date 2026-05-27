Logo
Large banner

Majkl Flin za ATV: Nova američka administracija svijet vidi drugačije

Autor:

ATV
27.05.2026 19:13

Komentari:

0
Мајкл Флин за АТВ: Нова америчка администрација свијет види другачије
Foto: ATV

Sadašnja američka administracija promijenila je pristup prema Republici Srpskoj, rečeno je za ATV iz Gold instituta za međunarodnu strategiju.

Predsjedavajući Gold instituta Majkl Flin, američki general i bivši savjetnik Donalda Trampa za nacionalnu bezbjednost za ATV kaže da nova američka administracija svijet vidi drugačije.

"Imamo promjenu administracije u Sjedinjenim Američkim Državama. Oni vide svijet drugačije. Ja mislim da je to stvarno prilika i mislim da ćemo biti u mogućnosti da iskoristimo prednost od ovih politika i administracije i otvoriti neke nove prilike i ostvariti možda neku jaču saradnju u ekonomiji", rekao je Flin za ATV.

Flin kaže da njegovi saradnici i on sada kreiraju platformu za Gold institut za međunarodnu strategiju.

"Ono što sada radimo jeste da kreiramo platformu za Gold institut za međunarodnu strategiju i svuda smo po Evropi. Dosta naših saradnika je došlo i u Banjaluci da diskutuje o međunarodnoj strategiji i ekonomskoj stabilnosti. Drago mi je što je rukovodstvo Republike Srpske dočekalo jer idemo u brojne prestonice i imamo razne razgovore", kaže Flin i dodaje

"Kreirali smo udruženje ovdje u Banjaluci i nastavićemo da jačamo to udruženje . Mislim da ovaj region treba tako nešto.Imamo mnoge talentovane ljude."

Podsjećamo, u organizaciji Gold instituta za međunarodnu saradnju, u Banjaluci je počeo, prvi Evropski samit o ekonomiji i bezbjednosti, čiji je predsjedavajući Majkl Flin.

Prvog dana samita, koji je potvrda sve boljeg pozicioniranja Republike Srpske u diplomatskoj, bezbjednosnoj i ekonomskoj agendi, organizovan je svečani prijem učesnika i radna večera. Goste je dočekao predsjednik Republike Srpske, Siniša Karan. Više od stotinu učesnika, iz 20 zemalja stiže u Banjaluku.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Majkl Flin

Samit ekonomije i bezbjednosti

Donald Tramp

Republika Srpska

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Цвијановић: Драго ми је да сам допринијела развоју Прњавора

Republika Srpska

Cvijanović: Drago mi je da sam doprinijela razvoju Prnjavora

1 h

1
У Бањалуци први Европски самит о економији и безбједности

Republika Srpska

U Banjaluci prvi Evropski samit o ekonomiji i bezbjednosti

1 h

0
Додик у Русији у званичној посјети

Republika Srpska

Dodik: Insistiraćemo na ograničenom mandatu visokog predstavnika

3 h

0
Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Doktorandi neće ostati bez posla

3 h

0

  • Najnovije

20

17

Majka ubila dvoje djece i sebe nakon što je pucala na muža i njegovu ljubavnicu: Horor u SAD-u

20

14

Toplotna kupola okovala Evropu, oboreni rekordi stari 80 godina, ima i mrtvih

20

14

Jako nevrijeme pogodilo Sloveniju, preko Hrvatske bi moglo u BiH

20

08

Karan: Potreba za dijalogom i saradnjom nikad nije bila važnija

19

56

Počela obnova puta do spomenika Branku Panteliću Panteru

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner