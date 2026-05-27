Majkl Flin za ATV: Nova američka administracija svijet vidi drugačije

Sadašnja američka administracija promijenila je pristup prema Republici Srpskoj, rečeno je za ATV iz Gold instituta za međunarodnu strategiju.

Predsjedavajući Gold instituta Majkl Flin, američki general i bivši savjetnik Donalda Trampa za nacionalnu bezbjednost za ATV kaže da nova američka administracija svijet vidi drugačije.

"Imamo promjenu administracije u Sjedinjenim Američkim Državama. Oni vide svijet drugačije. Ja mislim da je to stvarno prilika i mislim da ćemo biti u mogućnosti da iskoristimo prednost od ovih politika i administracije i otvoriti neke nove prilike i ostvariti možda neku jaču saradnju u ekonomiji", rekao je Flin za ATV.

Flin kaže da njegovi saradnici i on sada kreiraju platformu za Gold institut za međunarodnu strategiju.

"Ono što sada radimo jeste da kreiramo platformu za Gold institut za međunarodnu strategiju i svuda smo po Evropi. Dosta naših saradnika je došlo i u Banjaluci da diskutuje o međunarodnoj strategiji i ekonomskoj stabilnosti. Drago mi je što je rukovodstvo Republike Srpske dočekalo jer idemo u brojne prestonice i imamo razne razgovore", kaže Flin i dodaje

"Kreirali smo udruženje ovdje u Banjaluci i nastavićemo da jačamo to udruženje . Mislim da ovaj region treba tako nešto.Imamo mnoge talentovane ljude."

Podsjećamo, u organizaciji Gold instituta za međunarodnu saradnju, u Banjaluci je počeo, prvi Evropski samit o ekonomiji i bezbjednosti, čiji je predsjedavajući Majkl Flin.

Prvog dana samita, koji je potvrda sve boljeg pozicioniranja Republike Srpske u diplomatskoj, bezbjednosnoj i ekonomskoj agendi, organizovan je svečani prijem učesnika i radna večera. Goste je dočekao predsjednik Republike Srpske, Siniša Karan. Više od stotinu učesnika, iz 20 zemalja stiže u Banjaluku.