Trebinje – gradi se sve više hotela

Dva hotela pred otvaranjem, jedan nedavno otvoren, jedan počinje da se gradi a još jedan se planira, hotelijerstvo je na jugu u ekspanziji. Očigledno je da se isplati pa investitori ulažu. Luksuzni hotel je nikao u Gradu Sunca.

“Radi se o jednoj velelepnoj građevini koja će svima onima koji žele da uživaju da imaju poseban konfor da li je u pitanju porodični odmor, poslovno putovanje, konferencije naš hotel Amfora će biti upravo tah hotel koji će moći da vam pruži usluge sve koje želite“, rekla je Milica Adžić, portparol Grada.

Amfora će svoja vrata otvoriti početkom jula. A oni koji su to davno uradili kažu da rezervacije u trebinjske hotele stižu tokom cijele godine. Ovu već ocijenjuju odličnom.

“Hotel Integra Trebinje od aprila kada je bilo 90% popunjenosti, maj 100%, najave za jun jul avgust šta da kažem, prezadovoljni smo“, rekla je Branka Ilić.

Potrebe za hotelima definitivno ima kažu iz Turističke organizacije. Ovo najbolje govori o stabilnosti tržišta i o tome da je turista u Trebinju iz godine u godinu sve više.

„Ako pravimo neku komparaciju za neki desetogodiši period, 2016 imamo oko 800 ležajeva kada govorimo o hotelskom tipu usluge i nekih desetak hotela da bi u ovoj tekućoj godini izašli na oko 2500 registrovanih smještajnih jedinica kada govorimo o hotelskom smještaju“, rekao je Nikola Kokić, portparol TO Trebinje.

Ako se ovom broju dodaju stanovi, grad na jugu broji oko 4000 registrovanih smještajnih jedinica, najmanje je još toliko neregistrovanih. Ipak se zna desiti da nema nijedan slobodan krevet. Tako je bilo oko prvog maja.

„Mogu slobodno da kažem da sam imao grupu turista iz Makedonije koju sam smjestio u Bileću“, rekao je Jovica Milošević, direktor TO Trebinje.

Slična situacija bi se mogla ponoviti 18 i 19 juna kada se održava prva Konferencioja o gradnji, Trebinje 2026 – Gradimo region. Svi hoteli su već rezervisani. Baš tada će stručnjaci iz cijelog regopna govoriti o izazovima i ekspanziji gradnje.