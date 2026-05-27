Majka ubila dvoje djece i sebe nakon što je pucala na muža i njegovu ljubavnicu: Horor u SAD-u

27.05.2026 20:17

Foto: Pexel/Pixabay

Žena i njeno dvoje djece pronađeni su mrtvi u jednoj kući u Finiksu, nakon što je žena pucala na svog muža i ženu koja je bila sa njim u baru!

Osumnjičena je identifikovana kao 38-godišnja Andrea Klaris Dejvis, a dvoje djece su identifikovani kao 10-godišnji dječak i 18-mjesečna djevojčica, prema policijskoj upravi Finiksa, prenosi ABC News.

Istražitelji vjeruju da je Andrea Klaris Dejvis pucala i ubila svoje dvoje djece prije nego što je sebi oduzela život. Pištolj je pronađen u kući tokom pretres, saopštila je policija Finiksa.

"Policija je reagovala na prijave o pucnjavama ispaljenim u baru neposredno poslije ponoći i pronašla 36-godišnju ženu sa prostrelnom ranom u potiljku", saopštila je policijska uprava Glendejla.

Muškarac star 39 godina je rekao policiji da je njegova žena stigla u bar i počela da puca na njega prije nego što je pobjegla sa mjesta događaja, saopštila je policija Glendejla.

Žrtva pucnjave prevezena je u bolnicu sa povredama koje nisu opasne po život.

Muškarac je potom počeo da prima SMS poruke od svoje supruge, identifikovane kao osumnjičena, "u kojoj se navodi da će nauditi njihovoj djeci".

Muškarac je rekao policiji da je njegova supruga sa njihovom djecom u obližnjoj kući, što je izazvalo brzu policijsku reakciju. Muškarac je potom dobio fotografiju jedno od djece kako krvari, što je navelo policiju da uđe u kuću. Policija je pronašla ženu i njihovo dvoje djece mrtve od očiglednih prostrelnih rana.

Policija Finiksa nema evidenciju o ranijim prijavama porodičnog nasilja u kući, dodala je ona.

(Telegraf.rs)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

