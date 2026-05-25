Užas u Prokuplju: Nakon svađe izvadio pištolj, pa pucao muškarcu u glavu

Oko 11 časova u centru Prokuplja, nedaleko od pješačke zone, došlo je do tuče, a zatim i do upotrebe vatrenog oružja.
Prema pisanju Informera, došlo je do tuče između dvojice muškaraca nasred ulice. U jednom trenutku, jedan od njih je izvukao pištolj i pucao u glavu žrtvi.
Još uvijek se ne zna koji je pištolj u pitanju, ali prema nezvaničnim informacijama, može biti modifikovana verzija "plašljivca".
"Policija je brzo došla, ali je on pobjegao, a ostao je da leži čovjek koji je i pogođen u glavu tim metkom iz "plašljivca", ako je uopšte to u pitanju. Zaista ne znam. Bilo je baš dramatično. Policajci su pucali u vazduh kada su se pojavili", kaže svjedok nemilog događaja.
U toku je pretraga terena, a čovjek kojeg su policajci zatekli na kolovozu je onesposobljen.
