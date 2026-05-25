Teža nezgoda u banjalučkom naselju, automobil prevrnut

Teža saobraćajna nezgoda dogodila se u ponedjeljak u banjalučkom naselju Derviši, javljaju vozači koji su se zadesili na mjestu događaja.

Usljed nesreće, jedan automobil se prevrnuo nasred puta zbog čega je saobraćaj bio otežan.

Još uvijek nema informacija da li je neko u ovom udesu povrijeđen.

Takođe, nisu poznati ni detalji kako se tačno nezgoda dogodila.

Vozači se pozivaju na oprez i da vožnju prilagode stanju na putevima.