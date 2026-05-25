Isplivali detalji horora u Beogradu: Izboli mladiće zbog parkinga

Prava drama odigrala se prije dvije noći na parkingu u blizini poznatog beogradskog splava, kada su u brutalnom napadu nožem povrijeđena četvorica mladića.

Sve se dogodilo u subotu desetak minuta nakon ponoći u Bulevaru vojvode Bojovića.

Sjevale oštrice zbog prvenstva prolaza?

Prema prvim informacijama, do sukoba je došlo potpuno banalno, tokom mimoilaženja na parkingu. Četvorica mladića – O. D. (19), S. M. (20), R. V. (18) i D. S. (18) verbalno su se sukobila sa grupom od 4-5 nepoznatih muškaraca koji su se nalazili u automobilu marke "citroen C4".

"Nakon žustre svađe, dvojica muškaraca su izletjela iz 'citroena', potegla noževe i zvjerski nasrnula na mladiće. Nanijeli su im ubodne rane, a potom uletjeli nazad u vozilo i punim gasom pobjegli u nepoznatom pravcu", otkriva izvor Telegrafa blizak istrazi.

Dvojica hitno prevezena u Urgentni centar

Na lice mjesta odmah su izletjele brojne patrole policije, kao i ekipe Hitne pomoći.

Mladićima R. V. (18) i D. S. (18) ljekarska pomoć je ukazana na licu mjesta i oni su srećom prošli sa lakšim povrijedama. Međutim, druga dvojica njihovih prijatelja nisu bila te sreće.

S. M. (20) je kolima Hitne pomoći hitno prevezen u Urgentni centar gdje su mu konstatovane teške tjelesne povrijede u vidu ubodne rane u predjelu grudi.

O. D. (19) je takođe prevezen u Urgentni sa ubodnom ranom u predjelu desne strane grudnog koša.

Na mjesto ubadanja odmah su izašli inspektori kriminalističke policije koji su obavili uviđaj i uzeli snimke sa okolnih nadzornih kamera.

Brzom i efikasnom akcijom policije, već oko 4 sata ujutru locirano je i identifikovano vozilo kojim su napadači pobjegli. Riječ je o crvenom "citroenu C4" beogradskih registarskih oznaka.

Policija intenzivno traga za napadačima, a istraga je u toku.

U subotu je bila akcija "Vihor", prenosi Telegraf.