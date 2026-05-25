Logo
Large banner

Poznat identitet stradalog na Romaniji

Autor:

ATV
25.05.2026 08:52

Komentari:

0
Мирсад Смајић
Foto: Privatna arhiva

Na području Romanije, na lokalitetu Crvene stijene, juče, 24. maja, došlo je nesreće u kojoj je muškarac smrtno stradao.

Kako je juče javljeno, muškarac iz Kalesije je pao u provaliju sa vidikovca, jedne od tačaka na Via Ferati "Sokolov put".

Sinoć je načelnik Kalesije Nermin Mujkanović objavio da je život tragično izgubio Mirsad Smajić iz Hidana, prilikom pada sa stijene.

Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Za stravični zločin u Bradini još niko nije odgovarao

"Mirsad je bio hrabar i plemenit čovjek, uvijek spreman pomoći drugima, zbog čega će ostati upamćen među svojim prijateljima, kolegama i svim građanima Kalesije. U ime Opštine Kalesija i u svoje lično ime, porodici Smajić upućujem iskreno saučešće, uz želju da pronađu snagu i sabur u ovim teškim trenucima", dodao je Mujkanović.

Smajić je bio član GSS Kalesija, iz kojeg su uputili emotivnu poruku: "Duboko ožalošćeni obavještavamo javnost, da je naš kolega, prijatelj i brat Mirsad Smajić, danas na lokalitetu Crvenih stijena - Romanija, nesretnim slučajem izgubio život. Cijeli život je proveo na planini, ljubav koju je osjećao prema njoj je bila neizmjerna. U našem kolektivu je ostavio neizbrisiv trag. Zahvalni smo i ponosni što je bio dio našeg kolektiva, sjećanje na njega će ostati trajno".

ilu-lisice-zatvor-28082025

Hronika

Pao piroman iz Čumićevog Sokačeta: Zbog neraščišćenih računa zapalio lokal

Akcija spašavanja na Romaniji trajala je više od dva sata, a u njoj su učestvovali pripadnici Gorske službe spašavanja Jahorina, GSS Istočni Stari Grad i Planinarskog društva "Sokolac", zajedno sa policijom i medicinskim ekipama Doma zdravlja Pale.

Uprkos izuzetno teškom i nepristupačnom terenu, spasioci su uspjeli transportovati nastradalog do prilaznog puta, gdje su ga preuzeli medicinari.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

nesreća

Romanija

GSS

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Новак Ђоковић из Србије слави послије побједе у мечу првог кола мушког сингла у тенису против Француза Ђованија Мпешија Перикара на Отвореном првенству Француске у Паризу, у недељу, 24. маја 2026.

Tenis

Đoković preokretom do 2. kola Rolan Garosa

3 h

0
Њемачки сан постаје тежи: Рок за држављанство се продужава на 8 година?

Svijet

Njemački san postaje teži: Rok za državljanstvo se produžava na 8 godina?

3 h

0
Државни секретар Сједињених Држава Марко Рубио напушта сцену након говора на догађају поводом прославе 250. годишњице Сједињених Држава, у конгресном центру Бхарат Мандапам, у Њу Делхију, Индија, у недељу, 24. маја 2026.

Svijet

Rubio: Dobre šanse za sporazum za Teheranom

3 h

0
Огласио се АМС: Ево какви су услови за вожњу

Društvo

Oglasio se AMS: Evo kakvi su uslovi za vožnju

3 h

0

Više iz rubrike

Lisice zatvor pritvor

Hronika

Pao piroman iz Čumićevog Sokačeta: Zbog neraščišćenih računa zapalio lokal

3 h

0
Пронађени нови докази и трагови након убиства Александра Нешовића

Hronika

Pronađeni novi dokazi i tragovi nakon ubistva Aleksandra Nešovića

14 h

0
Policija Republike Srpske Policija RS

Hronika

Pacijent pobjegao sa psihijatrije u Banjaluci: Ušao u Vrbas, spasila ga policija

15 h

0
Ватрогасци у Сарајеву гасе пожар у стану у Титовој улици.

Hronika

Požar u centru Sarajeva: Zapalilo se smeće u stanu, vatrogasci morali provaliti

18 h

0

  • Najnovije

11

36

Košarac: Krajnje vrijeme da funkcija visokog predstavnika bude ukinuta

11

32

Umro čovjek koji je izmislio dragstor

11

23

Švajcarski voz stigao u Banjaluku

11

22

Rusija prelazi na sljedeći korak: Tužba protiv baltičkih država

11

19

Banjalučanin Kosta Kondić odbio BiH

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner