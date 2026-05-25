Poznat identitet stradalog na Romaniji

Na području Romanije, na lokalitetu Crvene stijene, juče, 24. maja, došlo je nesreće u kojoj je muškarac smrtno stradao.

Kako je juče javljeno, muškarac iz Kalesije je pao u provaliju sa vidikovca, jedne od tačaka na Via Ferati "Sokolov put".

Sinoć je načelnik Kalesije Nermin Mujkanović objavio da je život tragično izgubio Mirsad Smajić iz Hidana, prilikom pada sa stijene.

Republika Srpska Dodik: Za stravični zločin u Bradini još niko nije odgovarao

"Mirsad je bio hrabar i plemenit čovjek, uvijek spreman pomoći drugima, zbog čega će ostati upamćen među svojim prijateljima, kolegama i svim građanima Kalesije. U ime Opštine Kalesija i u svoje lično ime, porodici Smajić upućujem iskreno saučešće, uz želju da pronađu snagu i sabur u ovim teškim trenucima", dodao je Mujkanović.

Smajić je bio član GSS Kalesija, iz kojeg su uputili emotivnu poruku: "Duboko ožalošćeni obavještavamo javnost, da je naš kolega, prijatelj i brat Mirsad Smajić, danas na lokalitetu Crvenih stijena - Romanija, nesretnim slučajem izgubio život. Cijeli život je proveo na planini, ljubav koju je osjećao prema njoj je bila neizmjerna. U našem kolektivu je ostavio neizbrisiv trag. Zahvalni smo i ponosni što je bio dio našeg kolektiva, sjećanje na njega će ostati trajno".

Hronika Pao piroman iz Čumićevog Sokačeta: Zbog neraščišćenih računa zapalio lokal

Akcija spašavanja na Romaniji trajala je više od dva sata, a u njoj su učestvovali pripadnici Gorske službe spašavanja Jahorina, GSS Istočni Stari Grad i Planinarskog društva "Sokolac", zajedno sa policijom i medicinskim ekipama Doma zdravlja Pale.

Uprkos izuzetno teškom i nepristupačnom terenu, spasioci su uspjeli transportovati nastradalog do prilaznog puta, gdje su ga preuzeli medicinari.