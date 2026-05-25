Rubio: Dobre šanse za sporazum za Teheranom

Sjedinjene Države imaju dobre šanse da postignu privremeni sporazum sa Iranom o nuklearnom pitanju, izjavio je američki državni sekretar Marko Rubio.

"Na stolu je prilično ozbiljan prijedlog u vezi sa njihovom sposobnošću da trajno otvore moreuz i da se pristupi veoma stvarnim, značajnim i vremenski ograničenim pregovorima o nuklearnom pitanju, i nadamo se da možemo uspjeti u tome", rekao je Rubio.

Rubio je uvjerio da su SAD posvećene traženju svih načina za diplomatsko rješenje sa Iranom prije pribjegavanja drugim opcijama.