Užas na Floridi: Pokušala da spasi psa, pa stradala u brutalnom napadu

Pedesetogodišnja žena iz Floride preminula je nakon stravičnog napada dva pitbula u okrugu Brevard.

Američki mediji pišu da je žrtva identifikovana kao Džodi Kovan, koju su napali psi dok je šetala svog malog psa blizu svoje kuće.

Njen muž, Donel Smit, rekao je da se vratio kući nakon što je pomogao komšijama preko ulice kada je vidio siluete dva psa kako vuku njegovu ženu niz ulicu prema travi.

Kada je stigao do nje, zatekao ju je u lokvi krvi, sa teškim povredama po cijelom tijelu, navodi "Metro".

Suprug žrtve opisao je napad kao izuzetno brutalan i rekao da nikada neće zaboraviti scenu. Dodao je da su se psi čak vratili i ponovo pokušali da je odvuku.

Kovan je helikopterom prebačena u bolnicu, ali je podlegla povredama nekoliko sati kasnije.

Kamere za nadzor u komšiluku snimile su Džodi Kovan kako hoda ulicom noseći svog malog psa nekoliko trenutaka prije napada.

Njen muž vjeruje da je pokušala da zaštiti ljubimca od pit bula, koji su ga navodno jurili.

"Mislim da su krenuli za našim malim psom, a ona je pokušala da ga spase. Tada su skrenuli pažnju na nju", rekao je Smit.

Stanovnici naselja tvrde da problem sa agresivnim psima traje godinama i da su ih nadležni više puta upozoravali.

Nakon smrtonosnog napada, psi su predati na brigu službi za kontrolu životinja. Trenutno nema hapšenja, a istraga je u toku.

Ovaj slučaj je ponovo pokrenuo žestoke debate u SAD o odgovornosti vlasnika pasa i kontroli opasnih rasa. Posebno se postavlja pitanje zašto nadležni organi nisu reagovali ranije uprkos brojnim prijavama građana.

(Srna)