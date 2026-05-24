Hrvatica izbola partnera i sama se prijavila

Policijska stanica u Pforchajmu u Njemačkoj primila je u subotu uveče, neposredno prije ponoći, iznenađujući i dramatičan telefonski poziv u kojem je 48-godišnja žena hladnokrvno prijavila samu sebe, izjavivši kako je upravo u stanu oduzela život svom partneru.

Nakon njenog priznanja, nekoliko policijskih vozila i vozilo Hitne pomoći uputili su se pod rotacijama prema navedenoj adresi u jednoj stambenoj zgradi u Eutingenu.

Ulaskom u stan, policijski službenici su pronašli tijelo njenog 52-godišnjeg partnera. Medicinska ekipa hitne pomoći je odmah započela reanimaciju, ali nesrećnom čovjeku se više nije moglo pomoći i smrt je proglašena na licu mjesta.

Prilikom hapšenja nije pružala otpor

Osumnjičena 48-godišnjakinja, za koju nemačka policija navodi da je hrvatska državljanka, prilikom hapšenja u stanu nije pružala nikakav otpor i mirno je dozvolila policajcima da joj stave lisice na ruke.

Na lice mjesta su odmah izašli forenzičari, stručnjaci za osiguranje tragova i specijalisti sudske medicine koji su satima detaljno pregledali tijelo žrtve i prikupljali dokaze iz stana.

Prema službenim informacijama i prvom saopštenju nadležnog tužilaštva, 52-godišnjak je preminuo od posljedica teških povreda nanesenih "oštrom silom", što u policijskom rečniku najčešće ukazuje na upotrebu noža ili nekog drugog oštrog predmeta, prenosi Jutarnji list.

Istražioci su takođe potvrdili da su žrtva i osumnjičena Hrvatica od ranije bili u bliskoj ljubavnoj vezi.

Prebačena u zatvorsku ustanovu

Nakon završene prve faze kriminalističke istrage, osumnjičena žena je izvedena pred dežurnog sudiju za istrage. Na zvanični zahtjev tužilaštva, sudija joj je izdao nalog za hapšenje i odredio joj istražni pritvor zbog krivičnog djela ubistva.

Neposredno nakon završetka sudskog saslušanja, ona je pod jakom pratnjom prebačena u zatvorsku ustanovu. Velika policijska istraga o svim detaljima ove tragedije, tačnom toku krvavog događaja i motivu koji je nagnao ženu na ovaj čin se i dalje intenzivno nastavlja.