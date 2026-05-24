Nemaju dana radnog staža, a primaju mjesečno 563 evra

Da li znate koliko iznosi penzija ljudi u Njemačkoj koji nikada nisu radili? Ako ne znate, vjerovatno ćete biti iznenađeni ovim podacima.

Oni građani u Njemačkoj koji nikada nisu radili ne mogu očekivati uobičajenu penziju, ali mogu ispunjavati uslove za osnovnu socijalnu pomoć.

U ovoj evropskoj državi se zakonska penzija uglavnom zasniva na vlastitim doprinosima u penzioni fond. Ali šta se dešava ako neko nikada nije uplaćivao u penzioni fond, na primjer, zbog bolesti, nezaposlenosti ili porodičnih obaveza?

U ovom slučaju, interveniše sistem poznat kao socijalna država. Ovdje objašnjavamo kakvu podršku mogu očekivati građani koji se nađu u takvoj situaciji, koji su uslovi i koliko pomoći ćete dobiti.

Zakonski penzioni sistem

Bez vlastitih doprinosa u penzioni fond, uglavnom građani ne stiču pravo na redovnu penziju. Zakonski penzioni sistem funkcioniše na principu finansiranja doprinosima, te samo oni koji plaćaju doprinose najmanje pet godina tokom života akumuliraju takozvane penzione bodove, koji određuju iznos njihove buduće penzije.

Izuzetak se odnosi na supružnike koji, putem programa izjednačavanja penzija u slučaju razvoda, mogu dobiti dio penzijskih prava od osiguranja svog bivšeg supružnika. U tom slučaju, iznos zavisi od doprinosa koje je uplatio bivši partner.

Penzija bez rada?

Za građane koji ne primaju redovnu penziju ili primaju samo vrlo nisku penziju, u Njemačkoj se primjenjuje osnovna socijalna pomoć za starije osobe i osobe sa ograničenom sposobnošću zarađivanja.

Ova naknada se finansira poreskim prihodima i namijenjena je kako bi se građanima osigurao minimalni životni standard, prenosi "Radio Sarajevo".

Prema njemačkom penzionom osiguranju, građani mogu provjeriti da li ispunjavaj uslove za osnovnu socijalnu pomoć ako je njihov ukupni prihod manji od 1.062 evra mjesečno. Kancelarija za socijalnu zaštitu uzima u obzir i prihod supružnika ili registrovanog partnera.

Iznos osnovne socijalne pomoći ne može se navesti kao fiksni iznos. Pored standardne stope, obezbjeđuju se i dodatne beneficije koje mogu znatno varirati - na primjer, stanarina ili doprinosi za zdravstveno i osiguranje za dugotrajnu njegu, koji su u potpunosti pokriveni.

Osnovna socijalna pomoć uključuje pokrivanje dijela životnih troškova, troškove stanarine i grijanja, doprinose za zdravstveno i osiguranje za dugotrajnu njegu, doprinose za penziju, dodatne naknade za određene grupe ljudi, kao što su osobe s teškim invaliditetom i drugi oblici pomoći u posebnim slučajevima.

Standardna stopa za primaoce osnovne socijalne pomoći u 2026. godini iznosi 563 evra (1.101 KM) mjesečno. Za parove, stopa iznosi 506 evra (989 KM) po partneru, što ukupno iznosi 1.012 evra (1.979 KM) za oba partnera.

Prema zvaničnim podacima, krajem 2025. godine, oko 1,28 miliona ljudi u Njemačkoj primalo je osnovnu socijalnu pomoć za starije osobe i osobe sa smanjenom sposobnošću zarađivanja. Od toga je otprilike 764.000 bilo starije od zakonske starosne granice za penzionisanje.

Zakonska starosna granica za penzionisanje za punu penziju u Njemačkoj se postepeno povećava sa 65 na 67 godina. Za one rođene 1964. godine ili kasnije, standardna starosna granica za penzionisanje je 67 godina. Za one rođene ranije primjenjuje se postepeni režim.