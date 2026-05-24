Drama na putu: Ovce iskakale iz kamiona u pokretu

Drama na putu Kruševac - Blace kod sela Šogolj zabilježena je danas kada su ovce počele da iskaču iz otvorenog kamiona u pokretu.

Na uznemirujućem snimku, objavljenom na Instagram stranici 192.rs, vidi se kako životinje jedna za drugom padaju na kolovoz, prevrću se i završavaju pored puta, dok su neke upale i u kanal.

Snimak je izazvao brojne reakcije na društvenim mrežama, a za sada nije poznato kako je došlo do incidenta niti u kakvom su stanju životinje.