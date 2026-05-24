Kod manastira u Prizrenu privedeno šest osoba

Prema informacijama iz policije, šest osoba je privedeno kod manastira Svetih Arhangela, blizu Prizrena, nakon pokušaja da se fotografišu sa zastavom na uzvišenju iznad samog manastirskog kompleksa. Za sada nema zvaničnih informacija o tome koja je zastava u pitanju.
Incident se dogodio u trenutku kada se u kompleksu Svetih Arhangela održava tradicionalna smotra folklora pod nazivom "U susret Vidovdanu", koja je ove godine okupila oko 1.000 učesnika i posjetilaca.
Ekipa Radija Goraždevac nalazila se na licu mjesta u trenutku kada je policija intervenisala.
Iako je prisutna policija negodovala i glasno protestovala zbog snimanja, video materijal nije obrisan i privođenje je zabilježeno kamerom.
Odluka o privođenju i daljim zakonskim mjerama prema privedenim licima biće donijeta nakon konsultacija sa nadležnim tužiocem, kažu iz policije za Radio Goraždevac.
Uprkos incidentu ispred manastirske porte, manifestacija "U susret Vidovdanu" nastavljena je prema predviđenom programu.
Smotra folklora "U susret Vidovdanu" već četvrt vijeka okuplja kulturno-umjetnička društva sa ciljem očuvanja srpske tradicije, pjesme i igre. Ove godine obilježava se i deset godina od održavanja manifestacije u kompleksu manastira Svetih Arhangela.
Među učesnicima ovogodišnje smotre su i članovi Kulturno-umjetničkog društva "Metohija" iz Goraždevca, koji će zajedno sa drugim ansamblima predstaviti bogatstvo narodne tradicije.
(RTS)
