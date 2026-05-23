Demonstranti napali policiju u Beogradu, oglasilo se Tužilaštvo

Autor:

ATV
23.05.2026 21:45

Напад на полицију у Београду
Foto: Screenshot / X

Učesnici protesta na koji su pozvali studenti u blokadi nastavili su večeras da napadaju policiju raspoređenu oko Pionirskog parka, ali ih organi reda potiskuju.

Učesnici protesta gađaju policiju kamenicama i drugim predmetima, a mnogi od njih su maskirani majicama i maramama, javio je Tanjug.

Skup na Slaviji završen je, kako je i bilo najavljeno, nešto prije 20.00 časova.

Pojedini učesnici su pri povratku sa Slavije porušili ogradu kod Predsjedništva i na policiju bacili veliki broj pirotehničkih sredstava, kamenica i drugih predmeta.

Oko Pionirskog parka su jake policijske snage, jedan kordon je kod Skupštine grada, jedan kod spomenika Caru Nikolaju, a jedan kod Predsjedništva.

U Pionirskom parku održava se skup građana koji podržavaju predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i protive se blokadama.

Komentarišući nerede, predsjednik Skupštine Srbije Ana Brnabić upitala je da li je to ono što blokaderi imaju da ponude.

"Da imate ovako nešto u Briselu ili u Parizu, ili u Amsterdamu ili Hagu, u Berlinu, ovo bi njihova policija rešila za pet minuta tako što bi pola njih uhapsila, privela odmah, a ove ostale rasterala najbrutalnijim sredstvima", rekla je novinarima Brnabić.

Ocijenila je da srpska policija reaguje potpuno suzdržano da bi sačuvala mir i da bi sačuvali čak i blokadere koji, kako je rekla, napadaju kukavički topovskim udarima i čime sve ne.

Oglasilo se Tužilaštvo

Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da će svi koji su večeras, nakon završetka javnog okupljanja na Slaviji, napali policijske službenike biti identifikovani i procesuirani u skladu sa zakonom.

"Više javno tužilaštvo u Beogradu najoštrije osuđuje ovakve napade i upozorava da napadi na pripadnike policije predstavljaju krivično delo", navodi se u saopštenju.

Učesnici protesta na Slaviji, na koji su pozvali studenti u blokadi, poslije završetka skupa, na više mjesta napali su pripadnike policije oko Pionirskog parka gađajući ih pirotehničkim sredstvima, kamenicama, flašama i drugim predmetima.

Policija je prvo napadnuta kod Predsjedništva Srbije, a potom i u Ulici Kralja Milana kod Londona.

Mnogi od učesnika protesta su maskirani maramama i majicama.

