Potpuno obustavljen saobraćaj vozova u Srbiji

23.05.2026 18:38

пруга илустрација
Foto: ATV

Željeznički saobraćaj u Srbiji potpuno je obustavljen nakon anonimne dojave o postavljenim eksplozivnim napravama u vozovima i depoima.

Željeznički saobraćaj na teritoriji Srbije jutros je potpuno zaustavljen nakon anonimne dojave o postavljenim eksplozivnim napravama u svim dolaznim vozovima i depoima, saopštilo je preduzeće “Infrastruktura železnice Srbije”.

Kako su naveli, dežurni željeznički dispečeri primili su dojavu jutros u 3.06 časova, nakon čega su odmah obaviješteni pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije.

“Nadležni državni organi preduzimaju mere kako bi se proverili vozovi i depoi, sa ciljem očuvanja bezbednosti železničkog saobraćaja, putnika, korisnika usluga i zaposlenih”, navedeno je u saopštenju.

Iz preduzeća su dodali da se čekaju dalje instrukcije nadležnih organa o nastavku organizovanja željezničkog saobraćaja.

Prethodno je kompanija “Srbijavoz” saopštila da je “Infrastruktura železnice Srbije” od 4.15 časova do daljeg obustavila saobraćaj svih vozova na željezničkoj mreži Srbije.

Za sada nema informacija koliko će obustava trajati, dok nadležne službe vrše provjere vozova i depoa širom zemlje.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

