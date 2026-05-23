Koji sve projekti su bili u fokusu sastanka Minića i Macuta

Autor:

Bojan Nosović
23.05.2026 19:06

Састанак Минића и Мацута у требињу
Foto: ATV

Premijeri Republike Srpske i Srbije sastali su se u Trebinju, gdje su razgovarali o realizaciji važnih infrastrukturnih i razvojnih projekata, izgradnji aerodroma u Trebinju, gasnoj konekciji, revitalizaciji željezničke infrastrukture i jačanju saradnje Srpske i Srbije.

Decenijska priča oko izgradnje aerodroma u Trebinju ponovo je aktuelizovana. To su danas uradili prvi ljudi Vlada Srpske i Srbije. Savo Minić i Đuro Macut uvjeravaju južnjake da papirologija za glavni projekat napreduje i biće gotova za 90 dana, ali kada će Hercegovci poletjeti još niko ne zna.

"Ono što je veoma bitno , glavni vodni projekat je dostavljen prije dva dana, on podrazumijeva odvodnju sa samog aerodroma koji podrazumijeva i uzletište i sletište, zgrade, kao i odvodni kanali koji su predviđeni koji su predviđeni da omoguće da aerodrom funkcioniše bez problema", kaže premijer Srpske Savo Minić.

"Završeno je još nekoliko osnovnih i temeljnih propisa koje dovode i do studija životne sredine odnosno izvodljivosti u tom smislu očekujemo ekološku dozvolu za nekih mjesec i po dana. Aerodrom Trebinje svakako predstavlja jedan osnov za razvoj ovoga dijela Republike Srpske ali i dobrih veza sa Srbijom i šire", rekao je premijer Srbije Đuro Macut.

Osim o vazdušnom pričalo se i o željezničkom saobraćaju. Značajan je projekat revitalizacije uskotračne pruge Mokra Gora - Višegrad. Premijeri kažu da će ovo imati veliki značaj, pogotovo za turizam Višegrada.

"Mislim ma ćemo pokušati da dobijemo termin bliži od 2028. za početak radova, možda će to biti moguće izvesti i od 2027. ali o tome ćemo razgovarati u Banjaluci", najavio je Macut.

"To je jedan ogromni projekat koji radi Republika Srbija, mi ćemo u okviru toga već za 23 jun imati tačno koliko i šta će se odnositi na ovu revitalizaciju koja veže Republiku Srpsku i Srbiju", kaže Minić.

Na sastanku se pričalo i o gasovodnim sistemima između Srpske i Srbije. Ni pravda nije zaobiđena. Dva resorna ministra su potpisala Izjavu o namjerama priznanja pravosudnih ispita. Tradicija mjesečnih sastanaka se nastavlja, dva premijera će opet za isti sto 23 juna u Banjaluci tada će ključne teme biti vezane za obrazovanje.

