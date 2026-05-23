Petoro braće i sestara čuva stado od 650 ovaca i jagnjadi

U Kneževu, planinskoj opštini, ovčarstvo je tradicija od davnina. Priču o vrijednim ovčarima pronašli smo u selu Vlatkovići.

Tamo Banovići, sa svojih petoro djece, čuvaju stado koje broji oko 700 ovaca i jagnjadi.

Dječiji povici odzvanjaju sa kraja na kraj pašnjaka u Vlatkovićima. Petoro braće i sestara Banović tjeraju ovce. Dozivaju se, a na svaku ovčicu paze kao na najveće blago. U tom poslu malih pastira, sigurni su i ozbiljni, kao da su već odavno odrasli ljudi.

"Ujutro kad ustanem, odem u školu, a kad se vratim pomažem tati oko ovaca", kaže za ATV Marko Banović.

Na svoje blago djeca su ponosna, ali pred kamerom, ipak, stidljiva i tiha. Odrastaju na planinskim livadama, uz težak, ali pošten rad.

Nije lako, ali kažu da su na takav život navikli od malih nogu. Upravo ovdje uče šta znače odgovornost, rad i trud, i tako i više cijene ono što imaju.

A imaju mnogo. Srećno djetinjstvo na obroncima Vlašića i blago koje broji 450 ovaca i 200 jagnjadi. Marko priča - stado savlada lako, a evo i kako.

"Navikle su znaju. Govorim im da se vrate. Kada ti kažeš kako nazad – nazad ho, one se vrate", govori nam vrijedni dječak Marko.

Tu su i psi ovčari koji na komandu priskaču u pomoć. A sve su to djeca naučila od svog oca Rodoljuba. On nomadi. A prije nekoliko dana sa stadom se iz Srpca vratio u Vlatkoviće.

"Ovce se ne čuvaju mjesec pa deset dana otići. To mora non-stop kod toga biti odgovoran i obavezan. To neko misli da je olako, kad hoću otići, kad hoću doći. To nije mašina, ugasi, pa neće otići nikuda, to je živo biće koje moraš pustiti, nahraniti", kaže za ATV Rodoljub.

Imaju Banovići u štalama i oko 30-ak muznih grla krava. Da Rodoljubova djeca i supruga nisu tako vrijedni, teško bi se sve stiglo i nahraniti, i pomusti, i sir usiriti.

"Treba i oko stoke, djeca odu u školu, ja pretežno sama dok ne dođu oni. Onda mi oni pomognu i tako", priča Nevenka Banović.

"Ovdje je odraslo naših pradjedova, djedova, na našim ognjištima i da se to zanemari, ali šta je tu je, kako se narod opredijeli. Bitno da je mir i bude se živo i zdravo", priča Rodoljub.

A ljudi, kao što su Banovići, svom selu daju dušu i posebnu toplinu. U Vlatkovićima se petoro braće i sestara i dalje bude uz blejanje ovaca i od malih nogu uče šta znače rad, sloga i život na djedovini. A Marko poručuje, kada odraste, oca će i nadmašiti - sanja o još brojnijem stadu.