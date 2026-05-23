Poznati meteorolog ponovo razočarao građane prognozom

Autor:ATV
Komentari:0
Kako je danas, 23. maja, naveo meteorolog Marko Čubrilo, čije prognoze prati region, u narednom periodu dominiraće promjenjivo i nestabilnije proljetno vrijeme bez dugotrajnog toplotnog talasa.
Temperature će se zadržavati u okvirima prosjeka za ovo doba godine, uz kratkotrajna zahlađenja sredinom sedmice, a zatim ponovni postepeni porast. Početkom juna moguća je češća pojava nestabilnosti i grmljavinskih pljuskova, dok se jače ljetne vrućine, prema trenutnim prognozama, ne očekuju u skorije vrijeme.
"Za vikend se prognozira malo do umjereno oblačno, toplo i uglavnom suvo vrijeme uz umjeren sjeverni vjetar. Pojava pljuskova sa grmljavinom moguća je uglavnom na istoku i jugoistoku Srbije, dok će dnevne temperature iznositi od 19 do 27 stepeni, a u zaleđu Jadrana i do oko 30 stepeni Celzijusa", rekao je.
Svijet
Toplotni talas odnosi živote: Najmanje 37 mrtvih u Indiji
"Od nedjelje se zadržava toplo vrijeme uz povremene lokalne pljuskove, posebno početkom i sredinom sedmice, kada se očekuje i prolazak hladnog fronta koji će većim dijelom zaobići naše krajeve. Do srijede će temperature biti između 23 i 29 stepeni, uz maksimalnih oko 33 u zaleđu Jadrana, a potom slijedi osjetnije osvježenje uz jak sjeverozapadni vjetar", objavio je u subotu, 23. maja, na svojoj Fejsbuk stranici meteorolog kojeg prati cijela regija Marko Čubrilo.
U drugom dijelu sedmice očekuje se suvo vrijeme uz vrlo svježe noći i postepen porast dnevnih temperatura. Noćne vrijednosti kretaće se od 2 do 15 stepeni, a ponegdje na planinama moguć je i prizemni mraz. Dnevne temperature postepeno će rasti, prvo na 20 do 27, a potom i do 29 stepeni krajem mjeseca.
Svijet
Dodik: Dijelimo bol s Kinom
Početkom juna prognozira se jači uticaj Atlantika, što donosi češće grmljavinske pljuskove i lokalne nepogode, uz temperature oko prosjeka za to doba godine. Prema trenutnim izgledima, na izraženije ljetne vrućine vjerovatno će se čekati najmanje do poslije 10. juna.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Društvo
4 h0
Društvo
5 h0
Društvo
6 h0
Društvo
9 h0
Najnovije
Trenutno na programu