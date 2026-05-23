Poznati meteorolog ponovo razočarao građane prognozom

Temperature će se zadržavati u okvirima prosjeka za ovo doba godine, uz kratkotrajna zahlađenja sredinom sedmice, a zatim ponovni postepeni porast. Početkom juna moguća je češća pojava nestabilnosti i grmljavinskih pljuskova, dok se jače ljetne vrućine, prema trenutnim prognozama, ne očekuju u skorije vrijeme.

Period promjenjivog vremena, bez izraženih vrućina

"Za vikend se prognozira malo do umjereno oblačno, toplo i uglavnom suvo vrijeme uz umjeren sjeverni vjetar. Pojava pljuskova sa grmljavinom moguća je uglavnom na istoku i jugoistoku Srbije, dok će dnevne temperature iznositi od 19 do 27 stepeni, a u zaleđu Jadrana i do oko 30 stepeni Celzijusa", rekao je.

"Od nedjelje se zadržava toplo vrijeme uz povremene lokalne pljuskove, posebno početkom i sredinom sedmice, kada se očekuje i prolazak hladnog fronta koji će većim dijelom zaobići naše krajeve. Do srijede će temperature biti između 23 i 29 stepeni, uz maksimalnih oko 33 u zaleđu Jadrana, a potom slijedi osjetnije osvježenje uz jak sjeverozapadni vjetar", objavio je u subotu, 23. maja, na svojoj Fejsbuk stranici meteorolog kojeg prati cijela regija Marko Čubrilo.

U drugom dijelu sedmice očekuje se suvo vrijeme uz vrlo svježe noći i postepen porast dnevnih temperatura. Noćne vrijednosti kretaće se od 2 do 15 stepeni, a ponegdje na planinama moguć je i prizemni mraz. Dnevne temperature postepeno će rasti, prvo na 20 do 27, a potom i do 29 stepeni krajem mjeseca.

Početkom juna prognozira se jači uticaj Atlantika, što donosi češće grmljavinske pljuskove i lokalne nepogode, uz temperature oko prosjeka za to doba godine. Prema trenutnim izgledima, na izraženije ljetne vrućine vjerovatno će se čekati najmanje do poslije 10. juna.