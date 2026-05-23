Od ovaca i magarica školuje djecu: Dragan sa Zmijanja čuva ognjište predaka

23.05.2026 11:29

Драган Вукелић са Змијања чува овце.
Foto: Printscreen/Youtube/Stanislav Jakica

Na proplancima Majdanskih brda mirno planduje stado ovaca stočara Dragana Vukelića iz banjalučkog sela Pervan, ali iza spokojnih prizora sa pašnjaka krije se svakodnevna borba za opstanak domaćeg stočarstva.

Dragan je samohrani otac i treća generacija zemljoradnika u svojoj porodici koja je ostala na selu i nastavila proizvodnju, boreći se da sačuva ono što su njegovi preci godinama stvarali.

Danas sa porodicom brine o oko 400 ovaca, od čega je blizu 300 njegovih, dok ostatak pripada rođaku Mladenu Vukeliću. Osim ovaca, drže i oko 35 grla goveda, kao i farmu sa sedamdesetak magaradi.

„Stočarstvo je velika perspektiva Zmijanja, ali je ugroženo nekontrolisanim uvozom koji obara cijene blaga, naročito ovaca“, kaže Dragan.

Iza porodice Vukelić je još jedna zahtjevna zima koju su, kako priča, uspjeli pregurati zahvaljujući unaprijed pripremljenoj hrani i radu tokom cijele godine.

„Morali smo hraniti ovce žitom oko dva i po mjeseca jer nije bilo trave. Davali smo kukuruz, silažu i sijeno. Većinu hrane sami proizvedemo, ali smo dio morali i kupovati“, priča Dragan.

Prošlogodišnja suša dodatno je otežala posao, jer su prinosi kukuruza bili znatno manji nego ranijih godina.

„Kukuruz je izgorio možda 50 do 60 odsto. Imao sam oko 35 do 40 duluma pod kukuruzom i dosta zobi, ali bez kupovine hrane teško bismo izdržali zimu“, kaže on.

Poskupljenja goriva, đubriva i repromaterijala za proljetnu sjetvu mnoge stočare dovela su, kaže, pred odluku da stave ključ u bravu i, poput brojnih komšija, sreću potraže daleko od rodnog kraja.

„Sve je poskupilo, gorivo, đubrivo, hrana, a naše cijene samo padaju. Proda se stoka, ali po niskoj cijeni. Ugroženi smo“, kaže Dragan.

Pored ovčarstva, Vukelići razvijaju i proizvodnju magarećeg mlijeka za koje, kako tvrde, potražnja stalno raste.

„Ljudi zovu i traže. Zadovoljni smo, može se prodati“, kaže Dragan, prenosi Alo.ba.

