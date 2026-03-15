Najpoznatiji srpski seljak pokazao dio svog blaga

Mladi Luka Crepuljarević (23), iz zlatiborskog sela Semegnjevo, privukao je simpatije regiona svojom skromnošću i iskrenošću.

Mnogo puta je naglašavao koliko voli selo i životinje, te naglašavao da mu je želja da živi na svom ognjištu od poštenog rada.

Luka je u svojoj posljednjoj objavi na Instagramu sada pokazao dio svog blaga.

Stado Luke Crepuljarevića

Na objavljenoj fotografiji vidi se stado ovaca u toru, a mladić je sve propratio prigodnom pjesmom.

"Dobro jutro, Šumadijo,

Livadico i avlijo...

... belo stado i čobanče

zavičaju, srvu mio".

Bio je samo dio stihova koji su pratili prelijepu fotografiju iz Lukinog domaćinstva.

Sjetio se tužnog dana

Podsjećamo, za najpoznatijeg srpskog seljaka i domaćina petak je bio dan sjećanja i tuge.

On je objavio nekoliko fotografija oca koji je preminuo, prije 16 godina, kada je Luka imao samo sedam.

Na jednoj od fotografija Luka je zagrlio oca, a na fotki su datumi 13.3. 2010 - 13.3.2026.

Emotivna uspomena je propraćena Džejevim stihovima:

"Ni na istok, ni na zapad

na sever, ni jug

nigde, nigde bez tebe se

vrtim još u krug".

Društvo Tužan dan za najpoznatijeg srpskog seljaka

Luka je imao sedam i po godina, njegova sestra tri, kada su ostali bez oca.

"Baš je bio neizvjestan naš put. Mojoj majci je bilo jako teško, jer je ona iz gradske sredine, iz Kraljeva došla ovdje. Bilo je mojoj majci mnogo nezgodno, kako tu djecu izvesti na put. Ali, ja sam sazrio na vrijeme, i ponavljam ja ne bih bio ovakav da me nije zadesilo to što me zadesilo. Prije vremena sam sazreo i zato sam prezadovoljan, jer svoju mladost i svoj život ne bih mijenjao nizašta na svijetu, jer sam ovim životom koji živim prezadovoljan", rekao je Luka ranije.

Podsjetimo, Luka je diplomirao početkom novembra prošle godine.