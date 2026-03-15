Sud prodaje fotelju da bi naplatio RTV taksu

Opštinski sud u Kiseljaku zakazao je javnu prodaju jedne fotelje kako bi se namirio dug prema Radioteleviziji FBiH. Izvršni postupak temelji se na sudskom rješenju donesenom prije gotovo 20 godina.

Prodaja zaplijenjene pokretne stvari izvršenika zakazana je za 25. mart 2026. godine u 13:15 sati.

Javna licitacija održaće se u prostorijama suda radi namirenja potraživanja u iznosu od 84,30 KM.

Oštra kritika

Jedan korisnik Fejsbuka oštro je kritikovao sudski postupak, navodeći da se radi o selektivnoj represiji nad pojedincima u Kiseljaku dok veliki dio države uopšte ne plaća RTV pretplatu.

"Dok pola države ne plaća RTV pretplatu, pojedincima u Kiseljaku plijene stvari iz kuće zbog duga o neplaćanju RTV takse iz 2006. godine. Ovo nije zakon, ovo je nepravda i selektivna represija, stoji u objavi koja je privukla pažnju javnosti", naveo je.

Detalji licitacije i procjena

Vrijednost fotelje utvrđena je na 240,00 KM, dok najniža prihvatljiva ponuda na prvom ročištu iznosi polovinu procijenjene vrijednosti, odnosno 120,00 KM.

Prema sudskom zaključku, kupac s najvećom ponudom dužan je platiti cijenu odmah nakon objavljivanja rezultata ročišta.

Dvije decenije od početka postupka

Iako je fotelja zaplijenjena i popisana u novembru 2025. godine, proces je pokrenut rješenjem o izvršenju broj 49-0-I-06-005162, koje datira još iz decembra 2006. godine.

Ovakav slijed događaja ukazuje na ekstremnu dugovječnost izvršnih postupaka u bh. pravosuđu, čak i u slučajevima minimalnih finansijskih potraživanja.

Ukoliko se stvar ne uspije prodati na drugom ročištu, sud će, u skladu sa Zakonom o izvršnom postupku FBiH, obustaviti postupak. Protiv ovog zaključka nije dozvoljena žalba.