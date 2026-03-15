Počinje Sredoposna nedjelja: Ovi običaji se vezuju za četvrtu sedmicu Vaskršnjeg posta

Četvrta nedjelja Velikog posta, poznata kao Sredoposna nedjelja, predstavlja važan trenutak u pravoslavnom crkvenom kalendaru. Ona označava polovinu posta i podsjeća vjernike da je vrijeme za još ozbiljniju duhovnu pripremu za najveći hrišćanski praznik – Vaskrs.

U ovom periodu post postaje intenzivniji, a vjernici se podstiču na dublju molitvu, pokajanje i unutrašnje preispitivanje. Sredoposna nedjelja ima snažno duhovno značenje jer podsjeća na put kojim vjernici idu ka Hristovom vaskrsenju.

Region Romantična prevara teška 50.000 evra: Lažni vojnik ojadio penzionerku

Kako se posti tokom Sredoposne nedjelje

U pravoslavnoj tradiciji, tokom ove nedjelje post se strogo poštuje. Ishrana je skromna i jednostavna. Vjernici se pridržavaju posne hrane bez mesa, mliječnih proizvoda i ribe, a u mnogim danima preporučuje se i post bez ulja. Najčešće se jedu voće, povrće, hljeb i žitarice, dok se jela pripremaju kuvana ili pečena. Ovakav način ishrane ima za cilj ne samo uzdržavanje od hrane, već i jačanje discipline i duhovne snage.

Post nije samo hrana

Crkva naglašava da post nije samo tjelesno uzdržavanje. Mnogo važniji dio posta jeste duhovni rad na sebi. Tokom Sredoposne nedjelje vjernici se posebno posvećuju molitvi, pokajanju i ispovijesti, kako bi očistili dušu i pripremili se za Vaskrs. Ovo je vrijeme kada se vjernici podstiču da razmišljaju o svojim postupcima, oproste drugima i pomire se sa bližnjima.

Republika Srpska Otkriven spomenik komandantu Miloradu Miši Pelemišu

Narodna vjerovanja i običaji

U narodnoj tradiciji Sredoposna nedjelja nosi i posebna vjerovanja. Smatra se da je ovo vrijeme kada treba pomagati drugima, posebno siromašnima i bolesnima, jer dobra djela donose blagoslov.

Takođe, mnogi ljudi u ovom periodu čiste svoje domove, vjerujući da čist dom simbolizuje i čist duhovni život. Sredoposna nedjelja podsjeća vjernike da je post put duhovnog rasta, a ne samo odricanja. Upravo zato je ovaj period važna priprema za radost Vaskrsa i obnovu vjere.