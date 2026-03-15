Logo
Large banner

Počinje Sredoposna nedjelja: Ovi običaji se vezuju za četvrtu sedmicu Vaskršnjeg posta

Autor:

ATV

15.03.2026

12:43

Komentari:

0
Почиње Средопосна недјеља: Ови обичаји се везују за четврту седмицу Васкршњег поста
Foto: ATV

Četvrta nedjelja Velikog posta, poznata kao Sredoposna nedjelja, predstavlja važan trenutak u pravoslavnom crkvenom kalendaru. Ona označava polovinu posta i podsjeća vjernike da je vrijeme za još ozbiljniju duhovnu pripremu za najveći hrišćanski praznik – Vaskrs.

U ovom periodu post postaje intenzivniji, a vjernici se podstiču na dublju molitvu, pokajanje i unutrašnje preispitivanje. Sredoposna nedjelja ima snažno duhovno značenje jer podsjeća na put kojim vjernici idu ka Hristovom vaskrsenju.

Телефон

Region

Kako se posti tokom Sredoposne nedjelje

U pravoslavnoj tradiciji, tokom ove nedjelje post se strogo poštuje. Ishrana je skromna i jednostavna. Vjernici se pridržavaju posne hrane bez mesa, mliječnih proizvoda i ribe, a u mnogim danima preporučuje se i post bez ulja. Najčešće se jedu voće, povrće, hljeb i žitarice, dok se jela pripremaju kuvana ili pečena. Ovakav način ishrane ima za cilj ne samo uzdržavanje od hrane, već i jačanje discipline i duhovne snage.

Post nije samo hrana

Crkva naglašava da post nije samo tjelesno uzdržavanje. Mnogo važniji dio posta jeste duhovni rad na sebi. Tokom Sredoposne nedjelje vjernici se posebno posvećuju molitvi, pokajanju i ispovijesti, kako bi očistili dušu i pripremili se za Vaskrs. Ovo je vrijeme kada se vjernici podstiču da razmišljaju o svojim postupcima, oproste drugima i pomire se sa bližnjima.

Republika Srpska

Narodna vjerovanja i običaji

U narodnoj tradiciji Sredoposna nedjelja nosi i posebna vjerovanja. Smatra se da je ovo vrijeme kada treba pomagati drugima, posebno siromašnima i bolesnima, jer dobra djela donose blagoslov.

Takođe, mnogi ljudi u ovom periodu čiste svoje domove, vjerujući da čist dom simbolizuje i čist duhovni život. Sredoposna nedjelja podsjeća vjernike da je post put duhovnog rasta, a ne samo odricanja. Upravo zato je ovaj period važna priprema za radost Vaskrsa i obnovu vjere.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

vjera

Vaskršnji post

običaji

Komentari (0)
Large banner

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner