Vedrani Rudan ljekari rekli da ima 3 mjeseca života: ''Nećeš mi doći na sahranu''

Hrvatska književnica Vedrana Rudan suočava se s teškom borbom protiv karcinoma, a u svojoj najnovijoj kolumni iskreno je pisala o dijagnozi, porodici i svakodnevnim situacijama koje joj donose i bol i smijeh.

Ljekari su joj saopštili da joj je ostalo tri mjeseca života, a u kolumni je Vedrana Rudan govorila i o sinu.

- "Nakon duge i teške…", koliko ste samo puta pročitali ovu rečenicu i nastavili dalje dr**ti po mobilnom... Umjesto da zastanete! Iz poštovanja prema onoj sirotici ili sirotanu. Nakon duge i teške... Okej teške. Ali koji je to ku**c duge. Ja sam sad već toliko dugo duga da i ne znam koji rak imam. U Zagrebu su mi rekli, tri mjeseca. Je***a. To je podatak. Tako treba razgovarati s bolesnicima. U tri mjjeseca se možeš organizovati, opustiti, shvatiti da će umrijeti i svi oko tebe, odlučiti ko će ti doći na sahranu...

"Tri mjeseca" je i utjeha. Daje ti vremena da analiziraš šta si sve krivo napravio, koga si trebao poslati u ku**c, srećom, još imaš vremena. Jedna sam od rijetkih koja u životu nije griješila. Dapače, uvijek sam pretjerivala u pristojnosti i empatiji. Imala sam prijateljicu, bože, koliko 'prijateljica' imamo mi žene. Dok mi nisu rekli dijagnozu ćutala sam. Iz mene je provalilo jednog jutra, desetak dana poslije operacije. Ležala sam na kauču poput tranširane krave, kad, evo nje.

"Ne bi vjerovala. Bila sam s Nikicom u Lidlu. Mala je bila u kolicima. Prišao nam je neki gospodin i rekao mi - šinjorina, danas cure rađaju dok su još djevojčice." Smijala se histerično pokazujući mi dva nova implantanta. "Kako si?" Je**te! Nećeš mi na sahranu! Nećeš! Imaš šezdeset i četiri godine, a u Lidlu zbog tebe svi ku****i stoje na gotovs.

Je***e! Čitav te život znam. Pedeset mi godina pričaš lovačke priče, a ja dobra poput hljeba i naivna kao časna u noći kad je postala nečasna… a, ne, ne, ne. Nećeš na moj pogreb gaduro na pragu osamdesete. 'Imate još tri mjeseca…' 'Mama', rekao mi je sin, 'kako ćemo podići troje djece? Svijet je poludio. Sestra nema djece, imaju stan, nema nikakve potrebe da dobije ni komad kuće…' Podivljala sam. 'Zašto imaš troje djece? Ko ti ih je uvalio? Ona je moje dijete, tu je i tata. Kuća jeste moja starina ali tvoj otac i ja u nju zajedno ulažemo već četrdeset godina…'

Nije uspio sakriti tipični, podrugljivi osmijeh. Znate već, budalo stara, jedina si u gradu koja ne znaš. Odlučila sam. Nećeš dobiti ni komadić kuće, a nećeš mi doći na sahranu ni ti ni njeno troje djece. Neka im kuću ostavi otac.

Onaj me osmijeh je***o uznemirio. Što to moj sin zna što ja ni u davno prošla tri mjeseca nisam uspjela saznati? Kad sam jedne od besanih noći, sve su mi besane, čula muževljev treći hrk koji bi slonu prekinuo orga*am uključila sam njegov mobilni - napisala je ona.

Podsjetimo, Vedrana je prije godinu i po dana otkrila da ima rak, a onda je isti i operisala. Kako je tada govorila samo 5 odsto ljudi može da se operiše,

- Negdje sam naletjela da od prvih simptoma do smrti imaš čak tri mjeseca da prevariš muža, razbaštiniš djecu ili ljubavnika pošalješ u k***c. I nije neki rok. Samo 5 odsto sretnika može da se operiše. Ta sam.

Najprije sam otišla u Svetu Nedelju u Radiochirurgiu da mi rak spale prije operacije. Spalili su mi rak i džep jer nisam "ušla u kvotu". Ležala sam u krevetu, operisana, ostala sam bez komada jetre i još nekih komada - rekla je između ostalog Vedrana nakon intervencije, prenosi Telegraf.