Kruzer postao plutajući karantin: Misteriozna pošast pokosila i posadu i putnike

Tanjug

15.03.2026

11:41

Крузер постао плутајући карантин: Мистериозна пошаст покосила и посаду и путнике
Više od 150 osoba na kruzeru Star princes, koji je obilazio Karibe, razboljelo se od norovirusa, saopštili su američki Centri za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), prenio je danas NBC njuz.

Brod je bio na jednonedeljnom putovanju koje se završilo danas, a putnici i članovi posade su imali simptome kao što su dijareja i povraćanje, navodi se u saopštenju.

Kompanija "Princes kruzis" je navela da su obavljeni dodatni krugovi čišćenja i dezinfekcije broda, a da su oboljeli putnici i članovi posade bili izolovani do iskrcavanja.

Epidemija je prijavljena u srijedu Programu za sanitaciju plovila CDC-a, a zaposleni u toj službi otišli su na brod da ispitaju slučaj.

Kako se navodi na sajtu za praćenje kruzera "KruzMaper", brod sa 4.307 putnika vratio se u Fort Loderdejl pre nego što je danas krenuo na novo putovanje ka Princes Kejsu na Bahamima.

Kruzer

virus

