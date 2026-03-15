Kruzer postao plutajući karantin: Misteriozna pošast pokosila i posadu i putnike

Više od 150 osoba na kruzeru Star princes, koji je obilazio Karibe, razboljelo se od norovirusa, saopštili su američki Centri za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), prenio je danas NBC njuz.
Brod je bio na jednonedeljnom putovanju koje se završilo danas, a putnici i članovi posade su imali simptome kao što su dijareja i povraćanje, navodi se u saopštenju.
Kompanija "Princes kruzis" je navela da su obavljeni dodatni krugovi čišćenja i dezinfekcije broda, a da su oboljeli putnici i članovi posade bili izolovani do iskrcavanja.
Epidemija je prijavljena u srijedu Programu za sanitaciju plovila CDC-a, a zaposleni u toj službi otišli su na brod da ispitaju slučaj.
Kako se navodi na sajtu za praćenje kruzera "KruzMaper", brod sa 4.307 putnika vratio se u Fort Loderdejl pre nego što je danas krenuo na novo putovanje ka Princes Kejsu na Bahamima.
