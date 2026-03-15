Sudarila se dva tramvaja, ima povrijeđenih

Izvor:

Agencije

15.03.2026

09:52

Сударила се два трамваја, има повријеђених
Foto: Pixabay

U saobraćajnoj nesreći u kojoj su učestvovala dva tramvaja na sjeverozapadu Moskve povrijeđeno je najmanje 13 ljudi, prenose ruski mediji.

"Trenutno je 13 ljudi hospitalizovano, od kojih je 11 u teškom stanju", rekao je izvor agencije TASS.

Jedan od tramvaja je prilikom sudara iskočio iz šina, a vozača koji je ostao zarobljen u kabini su timovi za spasavanje uspjeli da izvuku.

Na mjestu nesreće nalazi se 20 vozila hitne pomoći.

Струја

Banja Luka

Ovi dijelovi Banjaluke danas ostaju bez struje

Ljekari pružaju pomoć povrijeđenima, ali nema žrtava, saopštila je pres-služba moskovskog metroa.

"Danas, oko 9.30 časova, u Vodnikovoj ulici dogodila se nesreća u kojoj su učestvovala dva tramvaja koja su saobraćala na liniji broj 6. Nije bilo smrtnih slučajeva, a povrijeđenima se ukazuje medicinska pomoć", navodi se u saopštenju.

Policija istražuje uzrok nesreće.

