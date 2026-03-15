Sudarila se dva tramvaja, ima povrijeđenih

U saobraćajnoj nesreći u kojoj su učestvovala dva tramvaja na sjeverozapadu Moskve povrijeđeno je najmanje 13 ljudi, prenose ruski mediji.

"Trenutno je 13 ljudi hospitalizovano, od kojih je 11 u teškom stanju", rekao je izvor agencije TASS.

Jedan od tramvaja je prilikom sudara iskočio iz šina, a vozača koji je ostao zarobljen u kabini su timovi za spasavanje uspjeli da izvuku.

Na mjestu nesreće nalazi se 20 vozila hitne pomoći.

Ljekari pružaju pomoć povrijeđenima, ali nema žrtava, saopštila je pres-služba moskovskog metroa.

"Danas, oko 9.30 časova, u Vodnikovoj ulici dogodila se nesreća u kojoj su učestvovala dva tramvaja koja su saobraćala na liniji broj 6. Nije bilo smrtnih slučajeva, a povrijeđenima se ukazuje medicinska pomoć", navodi se u saopštenju.

Policija istražuje uzrok nesreće.