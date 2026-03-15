Dončićev nestvaran šut za pobjedu, Jokić mu prišao odmah nakon meča

Košarkaši Los Anđeles Lejkersa savladali su poslije produžetka Denver Nagetse rezultatom 127:125, a apsolutni heroj ove spektakularne utakmice bio je slovenački superstar Luka Dončić koji je na 0.5 sekundi prije kraja postigao koš za pobjedu svog tima.

Nikola Jokić je na 16 sekundi prije kraja pogodio za izjednačenje, a onda je na scenu stupio njegov prijatelj Luka.

Odgovornost u posljednjem napadu

Preuzeo je odgovornost u posljednjem napadu svog tima. Spenser Džons je igrao sjajnu odbranu, ali Luka je napravio separaciju i van balansa pogodio težak šut iz skraćenog kornera na 0.5 sekundi prije kraja prvog produžetka.

Pokušali su Nagetsi da izvedu čudo poslije tajm-auta, ali to im nije pošlo za rukom, pa je uslijedilo veliko slavlje u dvorani u Los Anđelesu.

Jokićev potez privukao pažnju

Dok je trajalo veliko slavlje igrača domaćeg tima, veliku pažnju privukao je potez najboljeg igrača Denvera Nikole Jokića. Po ko zna koji put Somborac je pokazao svoju veličinu. Iako je bio razočaran zbog načina na koji je njegova ekipa izgubila meč, nije pobjegao u svlačionicu, već je čestitao protivničkim košarkašima na sjajnoj borbi i pobjedi, prenosi Kurir.

Odmah je došao i do svog dobrog prijatelja Luke Dončića, zagrlio ga i čestitao mu na impresivnom izdanju.

Pogledajte kako je to izgledalo: