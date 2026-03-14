Poraz Igokee u ABA

Košarkaši Igokee poraženi su u trećem kolu top 8 faze ABA lige od Bosne sa 66:73 na svom terenu.

Sa 17 poena Strahinja Gavrilović bio ne najbolji kod domaćina, pratili su ga Ahmad Rori i Nejt Pjer-Luis sa po 13 poena.

Sve do posljednjih pet minuta vođena je velika bitka na terenu i ekipe se se smjenjivale u vođstvu, da bi tada gosti otišli na deset poena razlike što su sačuvali do kraja.