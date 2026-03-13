Dončić otkrio detalje drame: "Bio sam u šoku kad sam čuo šta mi govori"

Luka Dončić je još jednom pokazao cijelom svijetu zašto se nikada, ali baš nikada, ne smijete šaliti sa njim na terenu.

Slovenački as je u pobjedi nad Čikagom brojao do nevjerovatnih 51, a nakon meča je otkrio da mu je "pogonsko gorivo" bila sramna provokacija protivničkog igrača.

Dončić je priznao da je ušao u utakmicu "pospan" i bez prevelike želje za dokazivanjem, sve dok ga jedan čovjek nije "probudio".

Na konferenciji za medije, Luka je bio direktan, ali nije želio da ponovi gnusne riječi koje su mu upućene.

- Izgledalo je kao mirna utakmica, a onda je jedna osoba počela da mi govori stvari koje su me probudile - povjerio se Dončić novinarima. Kada su ga pritisli da otkrije o kome se radi, Luka je dugo listao statistiku, kao da mu ime provokatora nije ni bitno, a onda je izgovorio: Matas Buzelis.

- Bio sam šokiran onim što mi je govorio. Sigurno vam neću reći šta je to bilo, jer bih dobio tehničku grešku samo da ponovim. Bilo je zaista neprimjereno. To me je probudilo, odjednom je utakmica koja je išla "lagano" postala nešto drugo za mene - iskren je bio Luka.

Jedan od vodećih američkih novinara, koji je zakasnio na konferenciju jer je bio kod Lebrona Džejmsa, upitao je Luku od kada ga takve stvari toliko pale, s obzirom na to da i on sam voli da "brblja" na terenu.

- Od 2. februara 2001. godine - ispalio je Dončić kao iz topa i izazvao salve smijeha, aludirajući na datum kada je navodno postao "ratoboran" (iako je tada imao tek dvije godine).

- Oduvijek sam takav, možda sam zato i postao ovako dobar u košarci.

Zanimljiv komentar dao je i Lukin prijatelj i saigrač Ostin Rivs, koji je iz prve ruke posmatrao duel sa Litvancem.

- Vidio sam da su imali nešto. Luka je počeo da mu uzvraća, ali ja ga ionako ništa ne razumijem, jer on nikada ne psuje na engleskom - uz osmijeh je prokomentarisao Amerikanac.

Na kraju, oglasio se i sam "grešnik" Matas Buzelis. Mladi Litvanac je priznao da je pogrešio što je ušao u klinč sa majstorom.

- Siguran sam da je Luka meni prvi nešto rekao. Ali, istina je, odgovorio sam mu i nije bilo lepo. Neću reći šta je u pitanju. Istina je i da je počeo da me "ubija" na terenu čim sam to izgovorio... Pa, eto - pokunjeno je izjavio košarkaš Čikaga.

(telegraf)