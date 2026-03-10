NBA papreno kaznila Dončića

Košarkaš Los Anđeles Lejkersa Luka Dončić novčano je kažnjen sa 50.000 dolara, objavio je izvršni potpredsjednik i šef košarkaških operacija NBA lige Džejms Džons, saopšteno je večeras na zvaničnom sajtu takmičenja.

U saopštenju se navodi da je Dončić kažnjen, zbog kako se navodi, "neprikladnog i neprofesionalnog gestikuliranja prema sudijama" na meču protiv Njujorka.

Košarkaši LA Lejkersa se nalaze na petom mjestu na tabeli Zapadne konferencije NBA lige sa 39 pobjeda i 25 poraza.