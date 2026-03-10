Logo
Large banner

NBA papreno kaznila Dončića

10.03.2026

20:26

Komentari:

0
НБА папрено казнила Дончића
Foto: Tanjug

Košarkaš Los Anđeles Lejkersa Luka Dončić novčano je kažnjen sa 50.000 dolara, objavio je izvršni potpredsjednik i šef košarkaških operacija NBA lige Džejms Džons, saopšteno je večeras na zvaničnom sajtu takmičenja.

U saopštenju se navodi da je Dončić kažnjen, zbog kako se navodi, "neprikladnog i neprofesionalnog gestikuliranja prema sudijama" na meču protiv Njujorka.

Никола Јокић

Košarka

Ispisuje istoriju: Još jedan rekord Nikole Jokića

Košarkaši LA Lejkersa se nalaze na petom mjestu na tabeli Zapadne konferencije NBA lige sa 39 pobjeda i 25 poraza.

Podijeli:

Tagovi :

Luka Dončić

Košarka

kazna

NBA

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Жријеб Лакташи

Košarka

Juniorska liga šampiona stiže u Laktaše: Igokea sa Ludvigsburgom i Sabahom

2 h

0
Исписује историју: Још један рекорд Николе Јокића

Košarka

Ispisuje istoriju: Još jedan rekord Nikole Jokića

3 h

0
Одржан жријеб јуниорске ФИБА Лиге шампиона: Игокеа са Лудвигсбургом и Сабахом

Košarka

Održan žrijeb juniorske FIBA Lige šampiona: Igokea sa Ludvigsburgom i Sabahom

11 h

0
ФИБА Лига шампиона Лакташи

Košarka

FIBA Liga šampiona za juniore: U Laktašima sve spremno za žrijeb

11 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

20

Gori gasovod u centru grada, postoji opasnost od eksplozije

22

20

Srbija nabavila balističke supersonične rakete: "Ovo mijenja odnos snaga"

22

15

Jedna osoba se polila benzinom i zapalila u autobusu: Ima mrtvih i povrijeđenih

22

10

Trišić Babić: Uzrok svih političkih problema u BiH su OHR i Šmit

22

10

Pumpe već na meti inspekcije: Dvije se ozbiljno istražuju

Small banner

Trenutno na programu

20:00

Loto, Lutrija Srbije

Loto

20:10

U prvom planu

informativno politički

21:09

Bitno

informativno politički

22:20

Odmetnica EP85 (12+)

serijski program

23:00

Plava Knjiga S02 EP03 (12+)

serijski program

Stanje na graničnim prelazima

Small banner