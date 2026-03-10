Ispisuje istoriju: Još jedan rekord Nikole Jokića

Autor:ATV
10.03.2026
18:40
Komentari:0
Srpski košarkaš Nikola Jokić nastavlja da ispisuje istoriju NBA lige.
Centar Denver Nagetsa je prethodne noći, u porazu od Oklahome (126:129) stigao do 500. asistencije u sezoni, čime je nastavio niz impresivnih statističkih dostignuća.
Jokiću je ovo već osma sezona u karijeri u kojoj je tokom regularnog dijela takmičenja zabilježio najmanje 1.000 poena, 500 skokova i 500 asistencija.
Takav učinak u istoriji NBA lige nadmašio je jedino LeBron Džejms, koji ima 13 sezona sa tim statističkim parametrima.
Tenis
Federer i Nadal ovo nisu uspjeli: Đoković na pragu istorijskog dostignuća
Srpski centar već godinama igra ulogu glavnog organizatora igre Denvera, a uz poene i skokove redovno je i među vodećim asistentima među visokim igračima u ligi.
Jokić je već tri puta osvajao MVP priznanje NBA lige, a i ove sezone bilježi brojke koje ga ponovo svrstavaju među glavne kandidate za najkorisnijeg igrača. Ipak, u ovom trenutku, favorit je Šej Gildžus-Aleksander.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Košarka
11 h0
Košarka
11 h0
Košarka
12 h0
Košarka
15 h0
Najnovije
Najčitanije
22
20
22
20
22
15
22
10
22
10
Trenutno na programu