Ispisuje istoriju: Još jedan rekord Nikole Jokića

Autor:

ATV

10.03.2026

18:40

Исписује историју: Још један рекорд Николе Јокића
Foto: Tanjug/AP Photo/Abbie Parr

Srpski košarkaš Nikola Jokić nastavlja da ispisuje istoriju NBA lige.

Centar Denver Nagetsa je prethodne noći, u porazu od Oklahome (126:129) stigao do 500. asistencije u sezoni, čime je nastavio niz impresivnih statističkih dostignuća.

Jokiću je ovo već osma sezona u karijeri u kojoj je tokom regularnog dijela takmičenja zabilježio najmanje 1.000 poena, 500 skokova i 500 asistencija.

Takav učinak u istoriji NBA lige nadmašio je jedino LeBron Džejms, koji ima 13 sezona sa tim statističkim parametrima.

Новак Ђоковић

Tenis

Federer i Nadal ovo nisu uspjeli: Đoković na pragu istorijskog dostignuća

Srpski centar već godinama igra ulogu glavnog organizatora igre Denvera, a uz poene i skokove redovno je i među vodećim asistentima među visokim igračima u ligi.

Jokić je već tri puta osvajao MVP priznanje NBA lige, a i ove sezone bilježi brojke koje ga ponovo svrstavaju među glavne kandidate za najkorisnijeg igrača. Ipak, u ovom trenutku, favorit je Šej Gildžus-Aleksander.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Nikola Jokić

Košarka

NBA liga

NBA

Denver Nagetsi

