Putin će odlikovati vojnika koji je 68 dana sam držao položaje

Predsjednik Rusije Vladimir Putin odlikovaće ruskog vojnika koji je sam 68 dana držao položaje u oblasti naselja Grišino na krasnoarmejskom pravcu, saopštio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.
Putin se ranije danas sastao sa liderom Donjecke Narodne Republike Denisom Pušilinom, koji ga je informisao o ovom podvigu ruskog vojnika Sergeja Jaraševa /21/ i zamolio ga da bude nagrađen.
Pušilin je rekao da saborci Jaraševa nisu mogli nikako da dođu do njega, već su mu uz pomoć dronova dostavljali municiju i hranu.
Ruski predsjednik je nakon ovog razgovora zatražio detaljan izvještaj od Ministarstva odbrane Rusije i potom naložio da se pripremi ukaz o dodjeli zvijezde "Heroja Rusije" hrabrom vojniku.
Mladi heroj Sergej Jarašev trenutno se nalazi u bolnici, gdje se oporavlja nakon teške operacije amputacije oba stopala, prenosi RT Balkan.
