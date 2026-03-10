Putin će odlikovati vojnika koji je 68 dana sam držao položaje

Predsjednik Rusije Vladimir Putin odlikovaće ruskog vojnika koji je sam 68 dana držao položaje u oblasti naselja Grišino na krasnoarmejskom pravcu, saopštio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Putin se ranije danas sastao sa liderom Donjecke Narodne Republike Denisom Pušilinom, koji ga je informisao o ovom podvigu ruskog vojnika Sergeja Jaraševa /21/ i zamolio ga da bude nagrađen.

Region Kontroverzan intervju Mirjane Pajković: Napadaju je žene "koje nemaju hrabrost da budu kao ona"?

Pušilin je rekao da saborci Jaraševa nisu mogli nikako da dođu do njega, već su mu uz pomoć dronova dostavljali municiju i hranu.

Ruski predsjednik je nakon ovog razgovora zatražio detaljan izvještaj od Ministarstva odbrane Rusije i potom naložio da se pripremi ukaz o dodjeli zvijezde "Heroja Rusije" hrabrom vojniku.

Republika Srpska Šeranić za ATV: U planu povećanje plata za sve zdravstvene radnike

Mladi heroj Sergej Jarašev trenutno se nalazi u bolnici, gdje se oporavlja nakon teške operacije amputacije oba stopala, prenosi RT Balkan.