Logo
Large banner

Putin će odlikovati vojnika koji je 68 dana sam držao položaje

Autor:

ATV

10.03.2026

21:29

Komentari:

0
Путин ће одликовати војника који је 68 дана сам држао положаје
Foto: Tanjug/AP/Sputnik/Vyacheslav Prokofyev

Predsjednik Rusije Vladimir Putin odlikovaće ruskog vojnika koji je sam 68 dana držao položaje u oblasti naselja Grišino na krasnoarmejskom pravcu, saopštio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Putin se ranije danas sastao sa liderom Donjecke Narodne Republike Denisom Pušilinom, koji ga je informisao o ovom podvigu ruskog vojnika Sergeja Jaraševa /21/ i zamolio ga da bude nagrađen.

Мирјана Пајковић

Region

Kontroverzan intervju Mirjane Pajković: Napadaju je žene "koje nemaju hrabrost da budu kao ona"?

Pušilin je rekao da saborci Jaraševa nisu mogli nikako da dođu do njega, već su mu uz pomoć dronova dostavljali municiju i hranu.

Ruski predsjednik je nakon ovog razgovora zatražio detaljan izvještaj od Ministarstva odbrane Rusije i potom naložio da se pripremi ukaz o dodjeli zvijezde "Heroja Rusije" hrabrom vojniku.

Ален Шеранић

Republika Srpska

Šeranić za ATV: U planu povećanje plata za sve zdravstvene radnike

Mladi heroj Sergej Jarašev trenutno se nalazi u bolnici, gdje se oporavlja nakon teške operacije amputacije oba stopala, prenosi RT Balkan.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Vladimir Putin

Rusija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Трећина свјетске популације погођена екстремним врућинама

Svijet

Trećina svjetske populacije pogođena ekstremnim vrućinama

1 h

0
Аустријанци масовно долазе у Словенију по јефтиније гориво

Svijet

Austrijanci masovno dolaze u Sloveniju po jeftinije gorivo

1 h

0
Марија Захарова

Svijet

U napadu na Iran oštećen ruski konzulat, oglasila se Zaharova

1 h

0
У судару погинула једна особа: Саобраћај потпуно обустављен

Region

U sudaru poginula jedna osoba: Saobraćaj potpuno obustavljen

1 h

0

Više iz rubrike

Амерички предсједник Доналд Трамп

Svijet

Tramp zaprijetio Iranu: Biće posljedica koje "do sada nisu viđene"

1 h

0
Трећина свјетске популације погођена екстремним врућинама

Svijet

Trećina svjetske populacije pogođena ekstremnim vrućinama

1 h

0
Аустријанци масовно долазе у Словенију по јефтиније гориво

Svijet

Austrijanci masovno dolaze u Sloveniju po jeftinije gorivo

1 h

0
Марија Захарова

Svijet

U napadu na Iran oštećen ruski konzulat, oglasila se Zaharova

1 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

31

U BiH zbog Irana divljaju cijene: Evo koliko je gorivo tamo

22

20

Gori gasovod u centru grada, postoji opasnost od eksplozije

22

20

Srbija nabavila balističke supersonične rakete kakve ne postoje u regionu

22

15

Jedna osoba se polila benzinom i zapalila u autobusu: Ima mrtvih i povrijeđenih

22

10

Trišić Babić: Uzrok svih političkih problema u BiH su OHR i Šmit

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner