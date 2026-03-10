Gori gasovod u centru grada, postoji opasnost od eksplozije

U centru Praga izbio je požar na gasovodu i vatra se proširila na nekoliko obližnjih zgrada, ali za sada nema izvještaja o povrijeđenima, saopštio je portparol praške vatrogasne službe Miroslav Režac.

On je naveo da požar ne može da bude ugašen dok ne bude prekinuto curenje gasa i da postoji opasnost od eksplozije.

"Vatrogasci su proglasili drugi stepen uzbune, a zatim ga podigli na treći od ukupno četiri", rekao je Režac za češku novinsku agenciju "ČTK".

U toku je evakuacija stanara iz mnogih zgrada, a saobraćaj je obustavljen.

Na licu mjesta nalaze se četiri ekipe hitne pomoći, a oko 20 vatrogasnih ekipa gasi vatrenu stihiju.