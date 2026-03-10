Logo
Tramp zaprijetio Iranu: Biće posljedica koje "do sada nisu viđene"

Izvor:

Agencije

10.03.2026

21:22

Амерички предсједник Доналд Трамп
Foto: Tanjug / AP / Alex Brandon

Američki predsjednik Donald Tramp zatražio je danas da Iran hitno ukloni sve podvodne mine u Ormuskom moreuzu ili će u suprotnom da se suoči sa vojnim posljedicama koje "do sada nisu viđene".

"Ako je Iran postavio bilo kakve mine u Ormuskom moreuzu, a mi nemamo izvještaje da su to učinili, želimo da one budu uklonjene, odmah!", napisao je Tramp na društvenoj mreži "Trut soušl".

Ako uklone ono što je postavljeno, kaže Tramp, to će biti ogroman korak u pravom smjeru.

Obavještajna služba je ranije saopštila da postoje znakovi da bi Iran mogao da raspoređuje podvodne mine u Ormuskom moreuzu, prenio je "Si-Bi-Es njuz".

Марија Захарова

Svijet

U napadu na Iran oštećen ruski konzulat, oglasila se Zaharova

