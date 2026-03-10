Tramp zaprijetio Iranu: Biće posljedica koje "do sada nisu viđene"

Američki predsjednik Donald Tramp zatražio je danas da Iran hitno ukloni sve podvodne mine u Ormuskom moreuzu ili će u suprotnom da se suoči sa vojnim posljedicama koje "do sada nisu viđene".

"Ako je Iran postavio bilo kakve mine u Ormuskom moreuzu, a mi nemamo izvještaje da su to učinili, želimo da one budu uklonjene, odmah!", napisao je Tramp na društvenoj mreži "Trut soušl".

Ako uklone ono što je postavljeno, kaže Tramp, to će biti ogroman korak u pravom smjeru.

Obavještajna služba je ranije saopštila da postoje znakovi da bi Iran mogao da raspoređuje podvodne mine u Ormuskom moreuzu, prenio je "Si-Bi-Es njuz".