U napadu na Iran oštećen ruski konzulat, oglasila se Zaharova

Izvor:

Agencije

10.03.2026

21:07

Марија Захарова
Foto: Tanjug/AP Photo/Pavel Bednyakov

Portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova izjavila je da sukob na Bliskom istoku nastavlja da eskalira, direktno ili indirektno utičući na interese sve većeg broja država i njihovih civila.

"To je posebno očigledno u činjenici da su strane diplomatske misije i konzularna predstavništva u regionu takođe napadnute, a njihov broj raste", rekla je Zaharova.

Ona je izjavila da je 8. marta u iranskom gradu Isfahanu, Generalni konzulat Rusije oštećen usljed napada na obližnju kancelariju guvernera istoimene provincije.

Prozori na poslovnoj zgradi i stanovima su razbijeni, a nekoliko zaposlenih je odbacio eksplozivni talas.

"Srećom, nije bilo žrtava niti težih povreda, dodala je ruska zvaničnica. Smatramo da su napadi na diplomatska i konzularna predstavništva flagrantno kršenje fundamentalnih dokumenata međunarodnog prava kao što su Bečka konvencija o diplomatskim odnosima iz 1961. godine i Bečka konvencija o konzularnim odnosima iz 1963. godine", navela je Zaharova.

Полиција Црна Гора

Region

U sudaru poginula jedna osoba: Saobraćaj potpuno obustavljen

Ona je saopštila da Rusija zahtijeva da sve strane strogo poštuju nepovredivost diplomatskih objekata i da se uzdrže od ugrožavanja bezbjednosti, života i zdravlja osoblja.

SAD i Izrael su 28. februara započeli vojnu operaciju protiv Irana. Pod udarima su se našli najveći iranski gradovi, uključujući Teheran.

Iran je zatim pokrenuo masovne udare u znak odmazde na Izrael i na mete koje se povezuju sa SAD širom regiona Bliskog istoka.

