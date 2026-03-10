U napadu na Iran oštećen ruski konzulat, oglasila se Zaharova

Portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova izjavila je da sukob na Bliskom istoku nastavlja da eskalira, direktno ili indirektno utičući na interese sve većeg broja država i njihovih civila.

"To je posebno očigledno u činjenici da su strane diplomatske misije i konzularna predstavništva u regionu takođe napadnute, a njihov broj raste", rekla je Zaharova.

Ona je izjavila da je 8. marta u iranskom gradu Isfahanu, Generalni konzulat Rusije oštećen usljed napada na obližnju kancelariju guvernera istoimene provincije.

Prozori na poslovnoj zgradi i stanovima su razbijeni, a nekoliko zaposlenih je odbacio eksplozivni talas.

"Srećom, nije bilo žrtava niti težih povreda, dodala je ruska zvaničnica. Smatramo da su napadi na diplomatska i konzularna predstavništva flagrantno kršenje fundamentalnih dokumenata međunarodnog prava kao što su Bečka konvencija o diplomatskim odnosima iz 1961. godine i Bečka konvencija o konzularnim odnosima iz 1963. godine", navela je Zaharova.

Ona je saopštila da Rusija zahtijeva da sve strane strogo poštuju nepovredivost diplomatskih objekata i da se uzdrže od ugrožavanja bezbjednosti, života i zdravlja osoblja.

SAD i Izrael su 28. februara započeli vojnu operaciju protiv Irana. Pod udarima su se našli najveći iranski gradovi, uključujući Teheran.

Iran je zatim pokrenuo masovne udare u znak odmazde na Izrael i na mete koje se povezuju sa SAD širom regiona Bliskog istoka.