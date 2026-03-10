Podmetnut požar u blizini sjedišta njemačkog kancelara

Autor:ATV
10.03.2026
19:22
Komentari:0
Njemačka policija sprovodi istragu o podmetanju požara na gradilištu u blizini sjedišta njemačkog kancelara u Berlinu, saopšteno je iz policije.
"Nepoznati počinilac je pokušao da zapali ogradu gradilišta koja se nalazi u blizini sjedišta kancelara u berlinskom okrugu Mite. Požar je oštetio kablove i dio ograde, ali niko nije povrijeđen", navode iz policije.
Svijet
Fico: Hrvati prave problem
Dodaju da su vatrogasne službe odmah lokalizovale požar i da je pokrenuta istraga o pokušaju podmetanja požara i materijalnoj šteti.
Navodi se da je osumnjičeni pobjegao sa lica mjesta.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
20
10
20
07
20
06
20
00
19
51
Trenutno na programu