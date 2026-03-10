Logo
Podmetnut požar u blizini sjedišta njemačkog kancelara

ATV

10.03.2026

19:22

Подметнут пожар у близини сједишта њемачког канцелара
Foto: Tanjug/AP/Mark Schiefelbein

Njemačka policija sprovodi istragu o podmetanju požara na gradilištu u blizini sjedišta njemačkog kancelara u Berlinu, saopšteno je iz policije.

"Nepoznati počinilac je pokušao da zapali ogradu gradilišta koja se nalazi u blizini sjedišta kancelara u berlinskom okrugu Mite. Požar je oštetio kablove i dio ograde, ali niko nije povrijeđen", navode iz policije.

Роберт Фицо

Svijet

Fico: Hrvati prave problem

Dodaju da su vatrogasne službe odmah lokalizovale požar i da je pokrenuta istraga o pokušaju podmetanja požara i materijalnoj šteti.

Navodi se da je osumnjičeni pobjegao sa lica mjesta.

Njemačka

požar

Fridrih Merc

