Loto brojevi, rezultati izvlačenja: Čak sedam ljudi dobilo veliki novac

Autor:ATV
10.03.2026
20:19
Komentari:0
U 20. kolu igre Loto, koju zajedno organizuju Lutrija Republike Srpske i Državna Lutrija Srbije, nije bilo glavnog dobitka vrijednog 9 miliona maraka.
U ovom kolu izvučeni su brojevi - 18, 12, 22, 5, 31, 29 i 6.
Iako nije bilo sedmice, čak sedam igrača ostvarilo je značajan dobitak. Oni su pogodili po šest brojeva i dobili više od 10.700 KM - svaki od njih.
Društvo
Loto rezultati: Izvučeni brojevi u 20. kolu
Čak četiri igrača imali su priliku da osvoje sedmicu nakon šest izvučenih brojeva. Brojevi koji bi donijeli milione su 4, 36 ili 37, ali je iz bubnja izašao broj 6.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
22
31
22
20
22
20
22
15
22
10
Trenutno na programu