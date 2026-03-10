Logo
Loto brojevi, rezultati izvlačenja: Čak sedam ljudi dobilo veliki novac

ATV

10.03.2026

20:19

Лото резултати бројеви данас 10 коло 3.2.2026 (фебруар) Лото Србија
Foto: ATV

U 20. kolu igre Loto, koju zajedno organizuju Lutrija Republike Srpske i Državna Lutrija Srbije, nije bilo glavnog dobitka vrijednog 9 miliona maraka.

U ovom kolu izvučeni su brojevi - 18, 12, 22, 5, 31, 29 i 6.

Iako nije bilo sedmice, čak sedam igrača ostvarilo je značajan dobitak. Oni su pogodili po šest brojeva i dobili više od 10.700 KM - svaki od njih.

Лото / Лутрија

Društvo

Loto rezultati: Izvučeni brojevi u 20. kolu

Čak četiri igrača imali su priliku da osvoje sedmicu nakon šest izvučenih brojeva. Brojevi koji bi donijeli milione su 4, 36 ili 37, ali je iz bubnja izašao broj 6.

