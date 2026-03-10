Padaće rekordi: Meteorolozi najavili klimatski fenomen

Prema novim klimatskim podacima koje je objavio ECMWF, postoji mogućnost da se kasnije ove godine razvije snažan, pa čak i super El Ninjo, koji bi po jačini mogao biti među najintenzivnijima u historiji, piše "Vašington Post".

El Ninjo nastaje kada se površinske vode u ekvatorijalnom dijelu Tihog okeana znatno zagriju, što mijenja vremenske obrasce širom svijeta.

Posljedica mogu biti suše, poplave i ekstremne vrućine. Tokom rijetkih super El Ninjo epizoda, koje se javljaju otprilike svakih 10 do 15 godina, ti efekti mogu biti još snažniji i dugotrajniji.

U takvim situacijama temperatura mora u ključnom dijelu Pacifika prelazi dva Celzijusa stepena iznad prosjeka, što snažno utiče na atmosferu i može donijeti češće toplotne talase, promjene u raspodjeli obilnih kiša i suša te drugačije kretanje tropskih oluja.

Zapadni dio SAD mogao bi imati toplije ljeto od prosjeka, dok bi neke tropske zemlje mogle biti pogođene težim sušama i ekstremnim vrućinama.

Postoji i mogućnost da bi ovogodišnji El Ninjo mogao pogurati globalne temperature na rekordne nivoe, posebno 2027. godine. Klimatski naučnik Daniel Svajn upozorio je da sve više pokazatelja upućuje na značajan, pa čak i vrlo snažan događaj.

2027. - najtoplija godina u istoriji

Snažan El Ninjo obično smanjuje uslove za razvoj uragana u Atlantiku jer jaki vjetrovi u višim slojevima atmosfere otežavaju njihovo formiranje.

Meteorolog Endi Hazelton navodi da bi to moglo značiti slabiju sezonu uragana, iako je dovoljan jedan snažan udar na kopno da sezona ostane zapamćena.

Klimatski naučnik Zij Hausfader procjenjuje da bi temperature mogle rasti već 2026, dok bi 2027. vrlo vjerovatno mogla postati najtoplija godina u istoriji.

Meteorolog Erik Veb upozorava da bi potencijalni super El Ninjo 2026. – 2027. mogao osloboditi više toplote nego snažne epizode iz 1982. – 83, 1997. – 98. i 2015. – 16.

El Ninjo može snažno promijeniti vremenske obrasce širom svijeta. Morski toplotni talas uz zapadnu obalu SAD mogao bi donijeti toplije ljeto i povećati rizik od velikih požara. Havaji bi mogli imati više tropskih oluja, dok bi suša mogla pogoditi Australiju, Indoneziju, dijelove istočne Afrike i Karibe, a obilne kiše moguće su u Peruu i Ekvadoru.

Prognoze za Jadran

Za jadransku regiju snažan El Ninjo mogao bi donijeti nestabilnije vremenske prilike. Krajem zime i početkom proljeća oslabljen polarni vrtlog mogao bi uzrokovati nagle prodore hladnog vazduha i povećati rizik od proljetnog mraza, prenosi "Radiosarajevo".

Sa druge strane, toplije Jadransko more i veća vlaga u vazduhu mogu povećati rizik od intenzivnih padavina i bujičnih poplava, dok bi ljeta mogla biti sušnija uz dugotrajnije toplotne talase.

Iako će nova prognoza uskoro biti objavljena, NOAA trenutno procjenjuje da je razvoj El Ninja izgledan. Glavna prognostičarka NOAA sistema za praćenje El Ninjo–južne oscilacije Mišel Lero ističe:

"Ako posmatramo sve modele, mogućnosti se kreću od slabe La Ninje do snažnog El Ninja".

Stručnjaci ipak upozoravaju da su proljetne prognoze manje pouzdane zbog tzv. "proljetne barijere predviđanja", pa se u prošlosti znalo dogoditi da modeli najave snažan El Ninjo koji se kasnije ne razvije.