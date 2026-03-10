Skok bitkoina: Indeks straha u zoni ekstremnog

Vrijednost bitkoina (BTC) je danas u 14.00 časova na najvećoj svjetskoj berzi kriptovaluta Bajnens porasla za 3,5 odsto na 60.661,09 evra.

Ukupan obim trgovine bitkoinima u posljednja 24 sata iznosi 43,83 milijarde evra, što je više nego juče.

Indeks straha i pohlepe za bitkoin se danas nalazi na nivou 13 u kategoriji "ekstremni strah", malo poboljšan u odnosu na jučerašnji nivo 8 u istoj kategoriji.

Kako prenosi Koindesk, izjava američkog predsjednika Donalda Trampa o mogućem kraju rata u Iranu značajno je doprinela trenutnom rastu bitkoina i šireg tržišta kriptovaluta, ali pozitivniji trend je povezan i sa slabljenjem dolara i povratkom kapitala u rizičnije sektore imovine.

Vrijednost itirijuma (ETH) danas je porasla za 2,4 odsto na 1.763,24 evra, a vrijednost bajnens koina (BNB) za 2,38 odsto na 555,27 evra. Kriptovaluta solana (SOL) porasla je za 3,25 odsto na 74,57 evra, a avalanš (AVAKS) za 3,29 odsto na 8,11 evra.

Telegramova kriptovaluta tonkoin (TON) se danas prodaje za 1,15 evra, što je za 0,45 odsto manje nego juče. Danas se najviše trguje bitkoinom, itirijumom i solanom. Najveći rast trenutno bilježe kriptovalute SIKST, VLOV i DOGS, prenosi Kurir.