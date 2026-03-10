Logo
Horor kod privatnog kluba: Žena pronađena mrtva u rijeci

ATV

ATV

10.03.2026

15:44

Žena koja je pronađena mrtva u blizini privatnog kluba na Temzi, u Velikoj Britaniji, identifikovana je, a osumnjičeni za njeno ubistvo je uhapšen.

Dženifer Sajmonds (44) pronađena je u petak u Henli-on-Temzu, Oksforska oblast, neposredno pre 8 sati ujutru.

Nelio Guveja (44), optužen je za njeno ubistvo nakon što je njeno tijelo pronađeno u rijeci blizu "Filips Kort Klub", prenosi Telegraf.

Guveja je uhapšen na licu mjesta, a policija Temzske doline saopštila je da ne traga za bilo kim drugim u vezi sa istragom. Obdukcija obavljena u nedjelju utvrdila je da je uzrok smrti Dženifer Sajmonds davljenje.

Inspektor Detektiv Rob Anderhil rekao je: "Želim da uvjerim zajednicu da ne postoji rizik za širu javnost. Članovi javnosti vjerovatno će primjetiti pojačano prisustvo policije dok nastavljamo istragu, i savjetujemo svakoga ko ima bilo kakve brige da se obrati jednom od naših uniformisanih službenika."

Portparol policije rekao je: "Najbliži srodnici Dženifer primaju podršku posebno obučenih službenika za kontakt sa porodicama, i naše misli su sa porodicom. Njena porodica je zatražila da se poštuje njihova privatnost u ovom izuzetno teškom periodu."

Guveja je zadržan u pritvoru i pojaviće se pred Oksfordski krunski sud u srijedu.

