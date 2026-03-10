Prijeti crna kiša natopljena naftom: SZO izdala hitno upozorenje građanima

Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) izdala je upozorenje povodom pojave takozvane „crne kiše“ u Iranu, koja je, prema navodima stručnjaka, nastala nakon napada na naftne objekte.

Ova neobična pojava, kako upozoravaju iz SZO, može izazvati ozbiljne respiratorne probleme kod stanovništva, zbog čega je građanima savjetovano da ostanu u zatvorenim prostorima.

Kancelarija zdravstvene agencije Ujedinjenih nacija u Iranu, koja sarađuje sa lokalnim vlastima u rješavanju hitnih zdravstvenih situacija, saopštila je da je tokom ove nedjelje primila više izvještaja o padavinama koje su, kako se navodi, bile natopljene naftom.

Prema izvještaju agencije Rojters, stanovnici su prijavljivali da kiša koja pada ima tamnu boju i neprijatan miris, što se dovodi u vezu sa požarima i dimom koji su nastali nakon udara na naftnu infrastrukturu.

Teheran je juče bio prekriven gustim crnim dimom nakon što je pogođena jedna rafinerija, u okviru eskalacije napada na energetske objekte Irana. Ovi napadi dio su šire kampanje usmjerene na iransku energetsku infrastrukturu.

Portparol Svjetske zdravstvene organizacije Kristijan Lindmajer govorio je o ovoj situaciji na konferenciji za novinare održanoj u Ženevi.

On je upozorio da takozvana crna kiša, kao i moguće kiselinske padavine koje je prate, predstavljaju potencijalnu opasnost za zdravlje ljudi, posebno za respiratorni sistem.

„Crna kiša i kiselinske padavine koje je prate predstavljaju opasnost za stanovništvo, prije svega za respiratorni sistem“, rekao je Lindmajer.

On je dodao da su vlasti u Iranu već savjetovale građane da ostanu u zatvorenom prostoru dok traje ova situacija.

Na pitanje novinara da li Svetska zdravstvena organizacija podržava takav savjet, Lindmajer je odgovorio da je takva mjera u ovom trenutku razumna i opravdana.

Kako je objasnio, brojni pogođeni objekti, uključujući skladišta nafte i rafinerije, izazvali su velike požare i ozbiljno pogoršanje kvaliteta vazduha.

Zbog toga, kako je naveo, preporuka da građani ostanu u zatvorenim prostorijama može pomoći da se smanji izloženost zagađenom vazduhu i potencijalno štetnim česticama koje se nalaze u atmosferi, prenosi Alo.