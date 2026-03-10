Logo
Large banner

Prijeti crna kiša natopljena naftom: SZO izdala hitno upozorenje građanima

Autor:

ATV

10.03.2026

16:35

Komentari:

0
Киша
Foto: Pexels

Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) izdala je upozorenje povodom pojave takozvane „crne kiše“ u Iranu, koja je, prema navodima stručnjaka, nastala nakon napada na naftne objekte.

Ova neobična pojava, kako upozoravaju iz SZO, može izazvati ozbiljne respiratorne probleme kod stanovništva, zbog čega je građanima savjetovano da ostanu u zatvorenim prostorima.

Kancelarija zdravstvene agencije Ujedinjenih nacija u Iranu, koja sarađuje sa lokalnim vlastima u rješavanju hitnih zdravstvenih situacija, saopštila je da je tokom ove nedjelje primila više izvještaja o padavinama koje su, kako se navodi, bile natopljene naftom.

Prema izvještaju agencije Rojters, stanovnici su prijavljivali da kiša koja pada ima tamnu boju i neprijatan miris, što se dovodi u vezu sa požarima i dimom koji su nastali nakon udara na naftnu infrastrukturu.

Teheran je juče bio prekriven gustim crnim dimom nakon što je pogođena jedna rafinerija, u okviru eskalacije napada na energetske objekte Irana. Ovi napadi dio su šire kampanje usmjerene na iransku energetsku infrastrukturu.

Portparol Svjetske zdravstvene organizacije Kristijan Lindmajer govorio je o ovoj situaciji na konferenciji za novinare održanoj u Ženevi.

On je upozorio da takozvana crna kiša, kao i moguće kiselinske padavine koje je prate, predstavljaju potencijalnu opasnost za zdravlje ljudi, posebno za respiratorni sistem.

Душан Влаховић

Fudbal

Juventus spremio sraman ugovor za Vlahovića

„Crna kiša i kiselinske padavine koje je prate predstavljaju opasnost za stanovništvo, prije svega za respiratorni sistem“, rekao je Lindmajer.

On je dodao da su vlasti u Iranu već savjetovale građane da ostanu u zatvorenom prostoru dok traje ova situacija.

Na pitanje novinara da li Svetska zdravstvena organizacija podržava takav savjet, Lindmajer je odgovorio da je takva mjera u ovom trenutku razumna i opravdana.

Kako je objasnio, brojni pogođeni objekti, uključujući skladišta nafte i rafinerije, izazvali su velike požare i ozbiljno pogoršanje kvaliteta vazduha.

Zbog toga, kako je naveo, preporuka da građani ostanu u zatvorenim prostorijama može pomoći da se smanji izloženost zagađenom vazduhu i potencijalno štetnim česticama koje se nalaze u atmosferi, prenosi Alo.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Kiša

Iran

Iran vijesti

Nafta

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Пјевачица Бритни Спирс

Scena

Britni Spirs na ivici nakon hapšenja

1 h

0
Јувентус против Бенфике у Лиги шампиона без Душана Влаховића

Fudbal

Juventus spremio sraman ugovor za Vlahovića

1 h

0
Сијарто: Ако Орбан побиједи на изборима, Кијев ће обновити транзит нафте преко "Дружбе" у року од дана

Svijet

Sijarto: Ako Orban pobijedi na izborima, Kijev će obnoviti tranzit nafte preko "Družbe" u roku od dana

1 h

0
Јаков Јозиновић

Scena

Jakov Jozinović donio odluku o koncertu u Spensu u Novom Sadu

1 h

0

Više iz rubrike

Сијарто: Ако Орбан побиједи на изборима, Кијев ће обновити транзит нафте преко "Дружбе" у року од дана

Svijet

Sijarto: Ako Orban pobijedi na izborima, Kijev će obnoviti tranzit nafte preko "Družbe" u roku od dana

1 h

0
Путин: Под контролом Кијева свега 17 одсто територије ДНР

Svijet

Putin: Pod kontrolom Kijeva svega 17 odsto teritorije DNR

1 h

0
Авион, лет

Svijet

Aviokompanija otkazala sve letove ka Abu Dabiju do kraja godine

1 h

0
Доналд Трамп

Svijet

Trampu zaprijećeno: Pazi na sebe da ne budeš eliminisan

1 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

37

Stravična ispovijest djeda otetog tinejdžera: Prijetili da će mu tijelo pojesti crvi

17

29

Srbi na KiM zabrinuti: Novi zakon ugrožava i pravo na liječenje

17

28

Ove cipele će biti neizostavni komad obuće tokom proljeća

17

20

Ljudi rođeni u ova dva znaka najteže podnose kritiku

17

13

Teška nesreća u BiH: Poginuo pješak

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner