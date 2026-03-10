Britni Spirs na ivici nakon hapšenja

Američka pop pjevačica Britni Spirs navodno je na ivici nakon nedavnog hapšenja zbog sumnje na vožnju u pijanom stanju, dok pojedini članovi njene porodice pokušavaju da je ubijede da obnovi kontakt sa ocem Džejmijem.

Izvor blizak porodici iz Los Anđelesa tvrdi da se pjevačica osjeća isprovocirano zbog pritisaka da se pomiri s ocem, koji je punih 12 godina upravljao njenim životom.

“Džejmi više ne želi da bude potpuno odsječen od kćerke. Nada se da će dobiti priliku da razgovaraju i pronađu neki zajednički jezik”, rekao je izvor.

Ipak, prema riječima bliskih ljudi, Spirs teško prihvata ideju o pomirenju.

“Postoji dugogodišnja mržnja i ogorčenost koju možda nikada neće prevazići. Sama pomisao na to da joj se otac vrati u život stavlja je pod ogroman stres”, tvrdi izvor.

Dodaje se da se raspoloženje pjevačice naglo pogoršava svaki put kada se pokrene ta tema.

Zanimljivo je da njeni sinovi, Šon Preston (20) i Džejden (19), navodno podržavaju ideju da se porodica ponovo zbliži.

“Momci su ponovo uspostavili odnos sa d‌jedom i rado bi vid‌jeli ujedinjenu porodicu, uprkos svim dramama iz prošlosti”, tvrdi izvor.

Pjevačica je bila pod pravnim starateljstvom koje je vodio njen otac od 2008. do 2021. godine, što je izazvalo veliki javni pokret podrške.

Tokom tog perioda, Spirs je morala da poštuje stroge medicinske i finansijske kontrole, uključujući redovne terapije i medicinske tretmane, što je kasnije opisivala kao traumatično iskustvo.

Prošle sedmice policija u Kaliforniji uhapsila je pjevačicu zbog sumnje da je vozila pod dejstvom alkohola, prema navodima šerifovog od‌jeljenja okruga Ventura.

Ona bi trebalo da se pojavi pred sudom 4. maja.

Njen portparol poručio je da je riječ o nesrećnom incidentu i da će pjevačica sarađivati sa vlastima.

“Britni će preduzeti sve potrebne korake i poštovati zakon. Nadamo se da će ovo biti prvi korak ka promjenama koje su joj dugo bile potrebne”, naveo je njen predstavnik, prenosi "CDM".