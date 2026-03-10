Ceca o lažnim prijateljima, otkrila imena ljudi koji su je izdali

Ceca je na Košutnjak stigla malo pre 14 časova, a pažnju je odmah privukao njen brutalan izgled i stajling.

Za ovu priliku obukla je mini suknju, koju je ukombinovala sa sakoom u krem tonovima i čizme do koljena na visoku štiklu.

Prije ulaska u studio upozorila je okupljenim medijima i dala kratku izjavu.

Na početku se osvrnula na sinoćnju proslavu kod tekstopisca Dragana Brajovića Braje, pa je otkrila kako se provela.

"Bilo je super, slavili su 30 godina braka. Braju i Gocu znam još dok su se zabavljali", istakla je Ceca.

U nedjelju će biti tačno 6 godina otkako je proglašeno vanredno stanje u Srbiji zbog korona virusa. Cecu su pitali koliko se estrada promijenila poslije korone i da li sada drugačije gleda na posao u odnosu na to kako je pre bilo.

"Ne, mi Srbi sve brzo zaboravljamo. Ja se nisam promijenila, ne znam za ostale, zaista. Treba živjeti život svaki dan kao da je posljednji. Da uživate u životu, a sad, ima ona narodska izreka boj se ovna, boj se onog... A kad da živiš", rekla je Ceca.

Cecu su pitali o prijateljima koji su bili dio njenog života, pa je na kraju izdali.

"Nisam baš često to imala. Bio je to Saša Vidić i još dvoje ljudi, za 52 godine to je ništa. Svako ko treba da ode, neka ode na vrijeme. Ne samo meni, nego svima vama. Neka ostanu pored vas ljudi koji vas iskreno vole, podržavaju, sa kojima razmjenjujete emociju i ljubav iskreno. Sve treba da se zasniva u životu na iskrenosti, bilo bi poželjno, a ne na lažnim obećanjima i osećanjima", rekla je pjevačica i otkrila da li lako steče povjerenje u nove prijatelje.

"Volim ljude, da gledam kroz tu prizmu kakav mi je privatan život i kakve su oscilacije bile, ne bih verovala više u prijateljstva i ljude generalno. Ljudski je praštati, svaki čovjek je individua za sebe. Ne možete kroz jednu osobu da gledate cijelu ljudsku populaciju", istakla je Ceca, a celu izjavu poslušajte u snimku na početku teksta, prenosi Telegraf.