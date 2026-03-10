Pet namirnica koje povećavaju hormon sreće: Zdrave su i hranljive

Ako se često osjećate umorno, bezvoljno ili pod stresom, rješenje se možda krije i na vašem tanjiru. Naučnici ističu da određene namirnice mogu pomoći organizmu da proizvodi više serotonina – takozvanog hormona sreće.

Serotonin je neurotransmiter koji igra ključnu ulogu u regulaciji raspoloženja, sna i opšteg mentalnog zdravlja. Njegova proizvodnja u tijelu povezana je sa unosom triptofana, esencijalne aminokiseline koju organizam ne može sam da proizvede.

Zbog toga je važno da je unosimo kroz hranu. Evo pet namirnica koje mogu pomoći u povećanju nivoa serotonina.

Jaja

Jaja su bogata proteinima koji mogu povećati nivo triptofana u krvnoj plazmi. Posebno je važno da ne izbacujete žumance, jer ono sadrži velike količine triptofana, ali i tirozin, holin, biotin i omega-3 masne kiseline.

Sir

Sir i drugi mliječni proizvodi odličan su izvor triptofana. Posebno se izdvajaju tvrdi sirevi poput parmezana, gaude i čedara, koji sadrže visoke količine ove esencijalne aminokiseline.

Sojini proizvodi

Proizvodi od soje, poput tofua, bogati su triptofanom i gotovo svim esencijalnim aminokiselinama. Tofu može biti odlična zamjena za meso, pa je posebno pogodan za vegansku i vegetarijansku ishranu.

Losos

Losos je još jedan dobar izvor triptofana, ali i omega-3 masnih kiselina i vitamina D. Ovi nutrijenti doprinose zdravlju kostiju, kože, očiju i mišića, a mogu pomoći i u regulisanju nivoa holesterola i krvnog pritiska.

Ćuretina

Ćuretina se smatra kompletnim izvorom proteina jer sadrži svih devet esencijalnih aminokiselina, uključujući i triptofan. Upravo zbog toga često se povezuje sa poboljšanjem raspoloženja.

