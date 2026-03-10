Logo
Rak dojke kod mladih žena: 5 simptoma koje nikako ne treba ignorisati

Kurir

10.03.2026

10:25

Болница преглед
Foto: Pixabay/maleni_ferrari

Rana dijagnoza raka dojke može spasiti život. Otkrijte koji su to simptomi koje mlađe žene ne smiju ignorisati.

Sve je više slučajeva raka dojke među mlađim ženama, a ljekari upozoravaju da je prepoznavanje ranih znakova, poput kvržica, promjena na bradavicama i naboranosti kože, presudno za rano otkrivanje.

Rak dojke se dugo povezivao isključivo sa ženama starijim od 50 godina. Međutim, medicinski stručnjaci primjećuju da se sve više slučajeva dijagnostikuje kod mlađih žena, često u njihovim dvadesetim, tridesetim i ranim četrdesetim godinama. Uprkos većoj informisanosti, mnoge mlade žene i dalje zanemaruju rane simptome jer vjeruju da nisu u rizičnoj grupi.

Prema riječima dr Prite Redi, rana dijagnoza i preventivni pregledi su od presudnog značaja.

- Kada se rak dojke dijagnostikuje u ranoj fazi, rezultati liječenja su mnogo bolji.“ Pročitajte šta to konkretno znači za vas - rekla je doktorka.

Znaci upozorenja koje ne smijete ignorisati

Evo zašto su rana svijest i pravovremeni pregledi (skrining) od kritične važnosti:

Kvržica ili zadebljanje tkiva dojke

Jedan od najčešćih znakova je prisustvo kvržice u dojci ili ispod pazuha. Ove izrasline mogu biti blago bolne, ali često uopšte ne bole, zbog čega ih je teško primjetiti. Stručnjaci naglašavaju da treba obratiti pažnju na bilo kakvo neobično zadebljanje ili novu kvržicu koja je na dodir drugačija od okolnog tkiva. Čak i najmanju promjenu treba da pregleda ljekar.

Promjene u veličini ili obliku dojke

Drugi alarm je neobjašnjiva promjena u veličini, obliku ili simetriji dojki. To može uključivati oticanje dijela dojke, vidljivu razliku u obliku ili područje koje djeluje punije nego obično. Pošto ove promjene mogu nastati postepeno, neophodno je redovno obavljati samopreglede.

Promjene na koži poput naboranosti ili crvenila

Rak dojke može uticati i na samu kožu. Obratite pažnju na crvenilo, naboranost (ulegnuća), boranje ili izgled kože poput „pomorandžine kore“. Ovakve promjene su obično pokazatelji dubljih procesa i ne smiju se zanemarivati, naročito ako ne prolaze.

Promjene na bradavicama ili neuobičajen iscjedak

Promjene na samoj bradavici takođe mogu biti signal za uzbunu. Pratite da li dolazi do uvlačenja bradavica, stalnog bola u tom predjelu ili iscedka koji se javlja bez pritiskanja (naročito ako je sukrvičav). Ovi simptomi ne moraju nužno značiti rak, ali ih ljekar uvijek mora proveriti.

Uporan bol u dojci koji se ne povlači

Bol u dojkama se obično povezuje sa hormonskim promjenama, ali uporan bol ili bol koji nije povezan sa menstrualnim ciklusom zahtjeva dalju provjeru. Ljekari preporučuju da se ne ignoriše bol koji je lociran na jednom specifičnom mjestu, naročito ako je praćen drugim simptomima.

Zašto je rano otkrivanje raka dojke važno?

Postoji nekoliko ključnih razloga zašto je rana dijagnostika presudna:

Povećava uspjeh liječenja: Što se ranije otkrije, liječenje je jednostavnije, a stopa preživljavanja znatno veća.

Omogućava manje agresivne metode: Rana intervencija može pomoći da se izbjegnu opsežne hirurške procedure, dugotrajni ciklusi hemoterapije ili zračenja.

Spriječava širenje bolesti: Ranije otkrivanje spriječava da se bolest proširi na limfne čvorove ili druge organe, što vodi do mnogo boljih dugoročnih rezultata.

Podstiče bržu reakciju: Pravovremeno prepoznavanje simptoma ubrzava medicinski pregled i postavljanje dijagnoze.

Jača svijest o preventivi: Redovni samopregledi i klinički pregledi pomažu da se svaka nepravilnost uoči u početnom stadijumu.

(kurir)

