Proljeće stiže, ali i alergije: Evo kako ublažiti simptome

Autor:

ATV

09.03.2026

19:36

Komentari:

0
Foto: ATV

Bliži se proljeće, a s njim dolazi sezona alergija, sa kojima brojni ljudi imaju problema. Osobe koje su još odranije osjetljive na neki od alergena bi trebalo unaprijed da se upoznaju sa mjerama koje mogu smanjiti izloženost alergenu, a time i ublažiti simptome.

Sa porastom temperatura u vazduhu povećava se i koncentracija polena, što mnogima uzrokuje alergije a samim tim i tegobe.

Bliži se proljeće i polako počinje sezona alergija, mnogi će imati problema sa kihanjem svrabežom očiju i curenjem nosa ono što je karakteristično za alergije je to da one ne zaobilaze ni najmlađe.

Sezonske alergije najčešće uzrokuje povećana koncentracija polena u vazduhu. Kod osoba koje su osjetljive simptomi se javljaju svake godine ali intenzitet može varirati. Naš sagovornik Nikola, svake godine muku muči pred proljeće.

„Zavisi od godine do godine, nekad bude nepodnošljivo da se ne može boraviti napolju nekad nemam čak simptome u martu, prvi simptomi mi se javljaju u aprilu sve zavisi od godine do godine. Tegobe se jedino mogu podnijeti ako se pije terapija ali se mora biti oprezan jer su simptomi slični kao kod prehlade. Imamo kijavicu, svrab očiju i grla“, rekao je Nikola Zdjelar.

Ljekari upozoravaju da se simptomi alergije često znaju zamijeniti sa drugim oboljenjima i da niko nije pošteđen. Svaka četvrta osoba u razvijenim zemljama ima neku od alergijskih manifestacija.

„Pacijenti se najviše žale na osjećaj svraba u nosu, u očima, učestalo kihanje, zatim i na teže tegobe, gušenje, otežano disanje, osjećaj sviranja u grudnom košu, prisustvo suvog kašlja, neki pacijenti imaju i promjene na koži. Alergije ne štede ni djecu. Mogu se javiti u bilo koje životno doba, bukvalno od novorođenčadi do adolescenata, srednje i starije životne dobi“, objasnila je specijalista za plućne bolesti Tamara Menićanin Jakovljević.

Prevencija je zdrav način života i jačanje imunološkog sistema, vidovi su prevencije kod alergija. Iako mnogima zvuče bezazlene, ove bolesti se moraju liječiti na adekvatan način i pod nadzorom ljekara.

